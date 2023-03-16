美英高爾夫協會：“將限制高爾夫球性能，飛行距離不超過289.9米”. March. 16, 2023 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 預計今後將很難看到打出超過350碼（約320米）長打的選手。 主管世界高爾夫規則的美國高爾夫協會（USGA）和英國R&A15日通過聯合聲明表示，將限制選手在職業大賽上使用的高爾夫球性能。這是為了抑制不斷增加的飛行距離而采取的措施。 USGA和R&A計劃在3年內修改規定，以時速127英裏（約204.4公裏）揮桿速度擊打高爾夫球時，飛行距離不超過317碼（約289.9米）。如果適用該規定，職業選手們就要把目前使用的高爾夫球換成飛的不是那麽遠的球。美國職業高爾夫（PGA）巡回賽頂級長打者的飛行距離將減少15碼（約13.7米）。這項規定不適用於業余高爾夫選手。 高爾夫球性能限制措施是因為擔心隨著飛行距離的增加，高爾夫運動的本質正在被破壞。本賽季PGA巡回賽選手們的發球平均飛行距離為297.2碼（約271.8米），比20年前的285.9碼（約261.4米）增加了約4%。平均打300碼以上的長打者也在同壹期間從9名增加到了83名。在13日結束的PGA巡回賽球員錦標賽上，羅裏•麥克羅伊（北愛爾蘭）擊出了最遠362碼的開球。 隨著飛行距離的增加，不斷有人提出問題。隨著長打者的增多，使用多種球桿的戰略性球場攻略似乎正在消失。高爾夫球場的場地也越來越長。從下月6日開始舉行的大滿貫賽事美國大師賽的比賽場地奧古斯塔國家俱樂部的象征性13號洞（5桿）增加了35碼，達到了545碼。隨著高爾夫球場的延長，比賽時間也在增加。去年，USGA和R&A為了縮短飛行距離，將球桿軸的長度限制為46英寸，但沒有取得太大的效果。 USGA和R&A計劃在8月之前達成壹致意見，但也出現了反對的聲音。全世界職業選手使用最多的高爾夫球Titleist的制造商Acushnet反駁道：“今後選手們應該使用20世紀90年代使用過的短距離高爾夫球。”男子高爾夫代表長打者布賴森•迪尚博（美國）也表示，“對於努力打得更遠的選手來說，這是很大的不利因素。（限制高爾夫球性能）是高爾夫比賽中能做的最可怕的事情。”PGA巡回賽表示：“將對此事進行廣泛、獨立的討論”，“不會對巡回賽、選手或粉絲們享受比賽產生負面影響，將盡最大努力給高爾夫運動帶來利益。”

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