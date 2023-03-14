黃喜燦替補上場僅1分鐘就扳平比分……李康仁在16場比賽之後再次破門. March. 14, 2023 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. “黃牛”黃喜燦（27歲•狼隊）和李康仁（22歲•皇家馬洛卡隊）雙雙品嘗到了進球的滋味。 黃喜燦在13日與紐卡斯爾聯隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）客場比賽中，在球隊0比1落後的下半場第24分鐘替補上場，並在1分鐘內攻入了扳平比分的進球。這是黃喜燦本賽季在聯賽中的第壹個進球。另外，這也是繼1月8日與利物浦的英格蘭足總杯第3輪比賽進球後的本賽季第2粒入球。2021年身穿伍爾弗漢普頓隊（即狼隊）隊服的黃喜燦上賽季在聯賽中攻入5球。黃喜燦在正式比賽7粒進球中，以紐卡斯爾聯隊為對象攻入了3球。 黃喜燦在上個月5日與利物浦的聯賽比賽中腿筋受傷後，經過壹個多月的恢復，當天進行了復出戰。下半場第25分鐘，黃喜燦在對方球門前混戰的情況下，抓住對方後衛解圍出來的球，用左腳踢入球門。英國媒體《每日郵報》報道說：“伍爾弗漢普頓隊在換上黃喜燦後在場上立即取得了效果。” 但遺憾的是，狼隊在下半場第34分鐘被對方攻入壹球，最終以1比2敗北，本場比賽球隊以7勝6平14負（積27分）的成績繼續排在積分榜第13位。紐卡斯爾聯隊（積44分）超過利物浦隊（積42分），躍居至第5位。與多賽兩場的第4名托特納姆熱刺隊（積48分）僅相差4分。 12日，李康仁在與皇家社會隊的2022~2023賽季西班牙足球甲級聯賽主場比賽中首發出場，並在0比1落後的下半場第5分鐘攻入扳平比分的進球。這是自去年10月23日與巴倫西亞隊的聯賽比賽中進球後，狼隊時隔16場（正式）比賽再次取得進球。由此，李康仁也將自己本賽季的聯賽攻擊點增加到了7個（3粒進球，4次助攻）。2021年轉會到馬洛卡隊的李康仁上賽季在聯賽中取得了3個進攻點（1粒進球，2次助攻）。 西班牙媒體《馬卡報》報道稱，“李康仁在馬洛卡隊是像燈塔壹樣的選手。馬洛卡之所以能在中遊繼續競爭，得益於李康仁的活躍。他是球隊中最重要的球員。”最終，馬洛卡隊以1比1戰平對手。

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