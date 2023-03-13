矽谷銀行破產引發軒然大波……要應對“風險投資嚴寒”和“金融市場動搖”. March. 13, 2023 07:37. . 由於美國創業公司的資金來源矽谷銀行突然崩潰，世界金融市場陷入了恐慌。40年來壹直起著新生企業“接生婆”作用的資產規模達2090億美元的銀行倒閉，僅用了兩天時間，從這壹點來看，沖擊更大。始於雷曼兄弟破產的2008年全球金融危機的記憶仍然歷歷在目的情況下，不安感正在增大。 美國有史以來第二大規模的此次銀行破產，是首次顯示美國攻擊性利率上調導致金融系統變得多麽脆弱的事例。低利率時期大規模投資美國國債的金融公司因利率上調導致債券價格暴跌，遭受了損失。以矽谷銀行為例，隨著主要顧客風險企業的資金來源枯竭，為了確保現金而拋售債券，但銀行未能應對爆發性的提取存款要求。有人擔心，危機可能會蔓延到情況相似的其他銀行。 雖然大部分人認為，目前擴散到金融圈整體系統危機的可能性不大，但也不能掉以輕心。特別是對外依存度較高的韓國更是不能放松警惕。因為海外市場的不確定性很容易導致股價下跌或匯率上升等韓國金融市場及實物經濟的不穩定。包括韓國在內的亞洲市場將從今天起正式受到影響，因此需要徹底的監督。 此次事件顯示出美國金融系統的脆弱性，由此應該檢查韓國金融市場是否也有漏洞。去年樂高樂園事件對公司債券市場梗塞的沖擊尚未消失，而且房地產項目融資、企業信用風險、家庭負債等潛在炸彈隨處可見。為了避免小火種導致資本急劇流出，引發系統危機，應該進行管理。在風險投資本來就凍結的情況下，還要應對因此次事件導致創業生態界萎縮、資金梗塞、接連破產的危險性。 不能以“對韓國影響不大”為由，隔岸觀火地看待此次事件。要密切監視國內金融市場的變動性和不安因素，盡量減少負面影響。有必要對因矽谷銀行關閉而被該銀行凍結資金的韓國創業企業和風險資本采取對策。應該將此作為回顧韓國金融機構是否已經構築充分的安全堤壩的機會。

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