“打倒希特勒”的吶喊聲在天空中響起……“白玫瑰團”最後幸存者離世. March. 13, 2023 07:38. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 二戰期間對抗德國納粹政權展開非暴力抵抗運動的團體“白玫瑰團”的最後幸存者特勞特•拉弗倫茨（照片）於當地時間6日去世，享年103歲。 據《華盛頓郵報》（WP）等媒體11日報道，她的遺屬們表示，拉弗倫茨在美國南卡羅來納州的家中去世。具體死因尚不清楚。 白玫瑰團是1942年以漢斯•紹爾和索菲•紹爾兄妹等年輕學生為中心組成的團體，通過散發揭露納粹政權犯罪的傳單、留下塗鴉（在公共場所墻壁上畫的畫或塗鴉）的方式抵抗納粹。白玫瑰團當時發放的傳單中包含了“屠殺猶太人是人類歷史上任何事物都無法比擬的犯罪”、“打倒希特勒”等內容。當時是醫科大學學生的拉弗倫茨負責確保墨水、紙張、信封等物品，並在慕尼黑的壹家書店秘密復制傳單。 但是1943年2月，紹爾兄妹在大學街散發傳單時被學校警衛發現，被秘密警察蓋世太保逮捕，白玫瑰團的活動也隨之停止。納粹在逮捕4天後斬首了抓獲的白玫瑰團領導層，對其進行了殘酷的鎮壓。當時希特勒下令重啟斷頭臺處決，當時德國有5000多人未經審判就以斬首刑喪命。 拉弗倫茨也曾兩次被秘密警察逮捕並服刑，直到德國戰敗為止，壹直受到納粹的監視。戰爭結束後，她於1947年移居美國，完成了醫學學習。 在那裏她與眼科醫生伯南•佩吉結婚，兩人婚後育有4個孩子。之後她在美國擔任了20多年的特殊學校校長，在認知學領域也長期活動。 2019年5月拉弗倫茨迎來100歲生日時，德國總統弗蘭克-瓦爾特•施泰因邁爾授予她功勞勛章。施泰因邁爾總統評價說：“拉弗倫茨是少數幾個具有抵抗納粹獨裁和屠殺猶太人惡行的勇氣的人之壹”，“她是自由和人類愛的英雄。”

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