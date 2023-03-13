“矽谷財路”破產引發“黑色星期壹”恐慌. March. 13, 2023 07:38. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美國科技企業的主要交易銀行矽谷銀行在大規模取款（銀行擠兌）事態48小時後被關閉。為了應對因急劇的利率上調而持有的國債暴跌等事態，資產達277萬億韓元的銀行瞬間崩潰。全球創業業界在接連倒閉的恐懼中呼籲政府提供緊急支援。 當地時間10日上午，美國加利福尼亞州金融保護創新局關閉了陷入無法支付事態的矽谷銀行，並指定美國聯邦存款保險公司作為破產管理人。矽谷銀行成立於1983年，40年來壹直以美國西部地區風險資本及創業企業為主要顧客。它吸引技術企業存款，向初創企業提供貸款，起到了美國、英國、印度、中國等技術產業“資金來源”的作用。 但是，最近由於美聯儲上調利率，矽谷銀行持有的國債價格暴跌，存款利息負擔加重，宣布了大規模籌資計劃，引發了市場的恐懼。8日下午，矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團公布22.5億美元（約3萬億韓元）規模的新股籌措計劃等後，出現了“銀行擠兌”。因高利率而飽受資金梗塞困擾的美國技術企業爭先恐後地提取存款。 9日壹天內，提取額高達420億美元（約56萬億韓元），矽谷銀行股價暴跌60%以上。其結果，在48小時後的10日上午，銀行被關閉。有人指出：“這是自2008年華盛頓互助銀行崩潰以來，美國歷史上第二次最大規模的銀行失敗。” 矽谷企業表示，從13日開始可能會接連倒閉，擔心出現意為西方不祥的“13日星期五”的“13日星期壹”。風險投資家大衛·薩克斯在推特上表示：“如果周壹前不宣布‘所有存款都安全’，危機將會擴散。” 考慮到此次事件是大流行泡沫和高利率的影響，房地產貸款銀行等有可能成為下壹個危機的震源。不過，很多人預測，矽谷銀行的顧客僅限於技術行業，不會像2008年雷曼兄弟破產導致整個金融系統崩潰、全球金融危機爆發壹樣，導致“第二個雷曼模式”。 韓國金融當局也正在密切關註事件對國內金融市場產生的影響。副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬12日與金融委員長金柱炫、金融監督院院長李福賢、韓國銀行副總裁李承憲、總統經濟首席秘書官崔相穆舉行了定期座談會，集中盤點了矽谷銀行事件。金融當局表示：“隨著此次矽谷銀行的流動性危機擴散到銀行關閉，不能排除金融市場變動性和不確定性擴大的可能性。” 據悉，國民年金擁有約10萬股矽谷銀行股份。以去年底為基準，股票價值為304億韓元左右，但在9日股價暴跌後減少了壹半。

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