在日僑胞經濟界人士表示“將向征用基金會捐款”. March. 11, 2023 08:04. by 申나리 journari@donga.com. 在日僑胞們10日表示，以經濟人士為中心，歡迎政府的強制征用受害者賠償解決方法，並將為政府下屬的支援日帝強制動員受害者基金會做出貢獻。這是首次從“在日（在日韓國人）”的層面向代替日本被告企業（三菱重工業和日本制鐵）償還賠償金的基金會參與基金。他們計劃在17日韓日首腦會談結束後，在日本東京正式宣布貢獻意向。 旅日僑胞第二代金田控股公司會長金德吉（音，77歲）10日在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“在新大久保（東京韓國城）工作的旅日同胞們壹致表示‘對於韓日關系的改善，我們是不是也應該捐款並行動起來’。”據旅日大韓民國民團會長統計，有11人至12人表明了參與意向，預計17日正式宣布後，其規模還會增加。 金德吉表示：“如果兩國關系好轉，也會得到優惠，應該為賠償問題做出貢獻。”他還表示：“看到韓國國內部分輿論不好，嚇了壹跳。原先打算27日左右宣布，但我認為應該對韓日關系的改善有所幫助，所以提前了日期。” 韓國外交部高層官員當天在外國記者俱樂部新聞發布會上表示：“預計日本被告企業將參與兩國經濟界正在討論的韓日財界組成‘未來基金’。”他還表示：“雖然短期內沒有預計被告企業參與基金會，但隨著韓日關系的進展，沒有關閉做出貢獻的可能性。”

한국어