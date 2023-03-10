克林斯曼主教練：“相較於1比0，更喜歡4比3獲勝……長期目標是世界杯4強”. March. 10, 2023 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 尤爾根•克林斯曼主教練（59歲）9日在京畿坡州國家足球隊訓練中心（NFC）舉行的就任記者會上公開了“克林斯曼師團”。備受關註的FC首爾隊的青年強化室室長車杜裏（43歲）將作為技術顧問支援克林斯曼師團。 克林斯曼教練挑選安德烈亞斯•海爾喬克首席助教（55歲•奧地利）、保羅•斯特林加拉教練（61歲•意大利）、安德烈亞斯•科普克守門員教練（61歲）、維納•羅伊特哈德（61歲•以上德國）、曾與保羅•本托教練（54歲）共事的邁克爾•金教練（50歲）組成了師團。克林斯曼教練表示，“他們都是在英超（EPL）和德甲等多個地方積累豐富經驗的專家。我會和他們互相幫助，壹起展開工作。” 海爾喬克首席助教在克林斯曼擔任美國代表隊主教練期間（2011~2016年）就曾是他的首席教練。斯特林加拉教練在克林斯曼教練執教美國隊時期也曾壹起共事。科普克守門員教練從2004年到2021年擔任德國國家隊守門員教練。羅伊特哈德體能教練曾在拜仁慕尼黑、沙爾克（以上德國）、富勒姆（英格蘭）等地擔任體能教練。克林斯曼主教練表示：“雖然我將在韓國，但各位助教們將在各國親自觀看那不勒斯、馬洛卡等隊的比賽，負責歐洲派選手的檢查工作。” 對於車杜裏顧問，克林斯曼教練表示：“他是重要人物。”克林斯曼教練表示：“我們計劃通過車顧問獲得很多有關韓國的部分。我將和車顧問壹起觀看K聯賽的比賽，並與選手、教練們見面。” 前鋒出身的克林斯曼教練表示“比起1比0獲勝，我更喜歡4比3取勝”，並承諾將展開激烈的進攻足球。曾表示目標是奪得亞洲足球聯盟（AFC）亞洲杯冠軍的克林斯曼教練表示，“韓國隊在2002年韓日世界杯上就進入了4強。我們將把韓國隊打入世界杯四強（以及更好的成績）作為長期目標。”

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