“目標是奪得明年的亞洲杯冠軍”，“克林斯曼號”正式啟航. March. 09, 2023 07:39. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我的目標是帶領球隊奪得亞洲杯冠軍。” 韓國男子足球代表隊新任主教練尤爾根•克林斯曼（59歲）於8日抵達韓國。這距離上月27日大韓足球協會宣布選任主教練僅過了9天。克林斯曼教練對在仁川國際機場入境處見到的記者們說：“擔任韓國代表隊主教練感到非常自豪和榮幸。我將繼續為韓國隊繼續取得好成績做準備”，“韓國隊去年在卡塔爾世界杯上取得了好成績，將努力繼續取得好成績。”他還說，“韓國代表隊是壹支相當不錯的球隊。可以說，（眼下）我的目標是亞洲杯冠軍。”亞洲足球聯盟（AFC）亞洲杯將於2024年1月在卡塔爾多哈舉行。 克林斯曼主教練將到2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯為止，帶領國家隊3年零5個月。他說：“此前曾多次訪問韓國。1988年首爾奧運會時作為球員，2002年韓日世界杯時作為解說員來過這裏”，講述了與韓國的緣分。此外，他為了觀看2017年在韓國舉行的20歲以下世界杯上作為美國代表隊出戰的兒子的比賽，也來到了韓國。 當天，克林斯曼還提到了目前擔任職業足球K1聯賽首爾FC隊負責青訓工作的強化室室長車杜裏（43歲）。克林斯曼教練在卡塔爾世界杯當時作為國際足聯（FIFA）技術研究集團的壹員與車室長壹起工作。克林斯曼將車室長稱為“我的教練之壹”，他說：“我和車杜裏教練壹起觀看了韓國（卡塔爾世界杯）的所有比賽。”大韓足球協會相關人士表示：“克林斯曼教練把技術研究集團的隊員們稱為教練”，“到目前為止，足協還沒有（就代表隊教練的加入）向車室長提出要求。” 克林斯曼將於9日在京畿坡州國家足球隊訓練中心（NFC）舉行記者招待會。12日，他將前往首爾世界杯體育場觀看K1聯賽首爾FC隊和蔚山現代隊的比賽。之後克林斯曼教練將於13日公布與哥倫比亞（24日）、烏拉圭（28日）進行友誼賽的國家隊集訓名單。

한국어