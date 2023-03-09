“合唱交響曲中收錄了金素月的《金達萊花》和尹東柱的《序詩》等”. March. 09, 2023 07:39. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 今年迎來創團50周年的國立合唱團將首次上演大規模合唱、管弦樂團和4名獨唱聲樂團隊成員壹起的交響曲。這是國立合唱團專職作曲家韓雅凜（47歲•照片）作曲的《韓國合唱交響曲》。21日，在首爾藝術殿堂音樂廳，藝術導演尹義中指揮的國立合唱團、光明市立合唱團、東豆川市立合唱團、果川市立交響樂團將壹同參演。女高音歌唱家崔貞媛、女低音歌手梁松美、男高音金孝鐘、男中音金東燮將作為獨唱歌手登上舞臺。記者電話采訪了作曲家韓雅凜。 ―聽說您親自提出了這首大曲的想法？ “我想把韓國美麗的歷史和詩、音樂、偉大的祖先們留下的話編在壹起。去年12月國立合唱團推出的《阿裏郎幻想曲》成為了種子。” ―很好奇歌曲的結構？ “從第壹樂章開始，《阿裏郎》的旋律就作為捆綁整首歌曲的動機。合唱中占比重的第二樂章由金素月的詩《金達萊花》和尹東柱的《序詩》組成。第三樂章由管弦樂隊演奏密陽阿裏郎、珍島阿裏郎等多個阿裏郎。第四樂章是莊重的結尾，歌詞中使用了島山安昌浩先生的演講稿和白凡金九的《我的願望》中的‘我希望的國家’。” ―具有愛國內容或紀念意義的創作曲無法經常演奏，常常被遺忘。 “我想用不陌生又不輕浮的音樂語法編成。舞臺上的管弦樂隊和包廂的金笛相互對話等，可以愉快地欣賞。我們布置了各樂章既可以單獨演奏，在壹個樂章中也可以獨立演奏的曲子。” 韓雅凜畢業於漢陽大學研究生院作曲系，獲得大邱國際現代音樂節年輕作曲家獎後，畢業於美國西弗吉尼亞音樂學院博士課程。2012年，她曾負責美國匹茲堡交響樂團作品的招募活動。本次演唱會的票價為1萬~3萬韓元。

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