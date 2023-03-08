鋼琴家李赫將在法國革命紀念日演唱會上獨奏. March. 08, 2023 07:40. by 李素研記者 always99@donga.com. 韓國青年鋼琴家李赫（23歲•照片）將在7月14日法國革命紀念日“巴士底獄日（法國國慶日）”紀念演出中獨奏。這是韓國人首次登上法國國慶日紀念舞臺。 在法國巴黎埃菲爾鐵塔下方的尚德瑪爾斯廣場舉行的古典音樂演出中，李某將作為第壹部最後壹個出演者登臺，表演20分鐘的鋼琴獨奏。這是巴黎市和公營法國電視臺共同舉辦的活動，將通過電視和廣播進行現場直播。巴士底獄日是紀念法國大革命開始的1789年巴黎市民攻占巴士底獄的日子。 此次演出是李某去年11月在法國“隆-提博國際音樂比賽”鋼琴領域獲得並列第壹而獲得的額外獎勵之壹。據悉，日本鋼琴家井聖矢雖然也壹同登上了冠軍寶座，但演出主辦方要求李某演奏。在1943年創立的隆-提博國際音樂大賽上，韓國鋼琴家登上冠軍寶座是繼2001年的林東赫（39歲）之後21年來的第壹次。 李某在2012年俄羅斯莫斯科國際青少年肖邦鋼琴大賽上獲得了最年輕的冠軍及最優秀協奏獎，首次登上了國際舞臺。在2016年波蘭帕代雷夫斯基國際鋼琴大賽上，他也以最小的年齡獲得了冠軍。在2021年的肖邦國際鋼琴比賽中，李某是唯壹進入決賽的韓國人，同年12月他又在法國安尼托國際鋼琴比賽中奪冠。曾在莫斯科柴可夫斯基音樂學院就讀的李某在去年俄羅斯入侵烏克蘭後，轉到了巴黎高等音樂師範學院，正在攻讀頂級演奏家的課程。

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