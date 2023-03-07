濟州第二機場重新推進，環境部“有條件地同意”. March. 07, 2023 07:48. by 金藝允記者•李祝福記者 yeah@donga.com,bless@donga.com. 濟州第二機場以“有條件的協議”通過了戰略環境影響評價，預計最早將於2025年開工，2030年竣工。 6日，環境部就濟州第二機場建設事業戰略環境影響評價向國土交通部提出了“有條件協議（有條件地同意）”的意見。環境部當天表示：“經過專門機構的討論，承認了計劃的適當性和選址的妥當性，因此向國土部通報了‘有條件的協議’。”國土部計劃，如果與環境部完成戰略環境影響評價協議，將反映這壹情況，公開濟州第二機場基本計劃，並收集濟州島居民的意見。 濟州第二機場繼濟州市現有的濟州國際機場之後，將建設在西歸浦市城山邑壹帶。該機場面積為545.7萬平方米，設有3.2公裏長的跑道，是濟州機場的約1.5倍規模。離城山日出峰、涉地可支散步路等濟州西側著名旅遊景點附近很近。 濟州第二機場的建立始於2015年國土部發表包括機場預定地在內的項目計劃。2019年國土部長官元喜龍擔任濟州島知事時，曾正式推進，但因戰略環境影響評價受阻而被保留。當時國土部繼2019年9月首次向環境部提交戰略環境影響評價書後，同年12月、2021年6月等兩次補充提交了評價書。但2021年7月，環境部以△鳥類棲息地保護方案不足 △需要重新評估飛機噪音影響 △北方狹口蛙等法種保護物種影響預測不足等為由，以“補充內容不足”為由予以駁回。 8年來壹直沒有進展的濟州第二機場，在1月份國土部於去年再次向環境部提交戰略環境影響評價書後再次被推進，此次通過第壹道關口後有望加快進度。

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