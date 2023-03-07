對“縮小司法部權限”不滿，以色列飛行員拒開總理專機. March. 07, 2023 07:48. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 以色列總理內塔尼亞胡（照片）擬大幅壓縮司法部權限的“強行推進司法部無力化立法”遭到強烈反對，就連飛機駕駛員也拒絕駕駛總理專機。 國營航空公司LR當地時間5日表示，雖然收到了總理專機飛行員及乘務員的招聘書，但沒有人應聘。內塔尼亞胡將於9日訪問意大利，與意大利總理梅洛尼舉行會談，為此招募必要的飛行員和乘務員，但沒有人報名。LR稱，“能夠駕駛總理專機型波音777的飛行員不多也是原因之壹”，並表示將重新安排乘務員，但風波仍未平息。 當天，以色列空軍69飛行大隊的40名預備役飛行員中的37人也宣布不參加原定於8日舉行的演習。69飛行大隊是執行2007年轟炸敘利亞核反應堆的“奧查德行動”的部隊。 分析認為，上述舉動意在反對內塔尼亞胡總理的極右聯合政府以“司法改革”的名義推進的“司法部無力化”。執政黨最近正在推進即使議會進行違反憲法“基本法”的立法，大法院也不能阻止，議會也可以參與法官人事安排的立法。該法案已經在議會完成了預備投票程序。 在野黨、法律界、市民社會將此定性為“不是司法改革，而是‘政治政變’”，進行了兩個多月的反對示威。4日的集會最多有30萬人參加，譴責了政府。預備軍將領也宣布將參與反對，因此，圍繞這壹問題的整個社會混亂局面將持續壹段時間。

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