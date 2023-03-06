近七成地方醫療院醫生不足……超過退休年齡的七旬老人也被錄用. March. 06, 2023 07:36. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國首都地區的壹家市立醫院所屬的約40名專科醫生中，有6名是遠遠超過退休年齡（60歲）的60多歲至70多歲。雖然醫生執照上沒有退休年齡，但市立醫院等公共醫療機構對所屬醫生是有退休年齡的。這家醫院不好找醫生，因此聘用了已到退休年齡的高齡醫生。醫院相關人士表示：“由於年齡大，很難值班，而且診療活動也存在體力上的局限性。但很難找到醫生，所以沒辦法。” 據分析，在“醫生招聘大亂”嚴重的情況下，公共醫療機構的情況尤其惡劣。國會保健福利委員會所屬議員徐貞淑（音，國民力量黨）從保健福利部收到的資料顯示，35家公共醫療機構地方醫療院中，有24家（69%，以1月份為準）沒有達到醫生定員。平均空缺率約為18%。也就是說，每個醫療院為了正常運營醫院，每5名醫生中就缺員壹人。城南市醫療院的空缺率高達34.3%。 這就是公共醫療機關為了防止醫療空白，甚至采取自救對策、聘用超過退休年齡的高齡醫生的原因。部分人甚至出現了因沒有醫生而送走到醫院就診的患者，甚至無法進行手術的情況。在醫療現場，有人擔心，相比從高齡醫生的經驗或經驗中獲得的積極效果，年輕醫生不足導致的診療力量減弱更大。 京畿道醫療院院長丁壹鏞（音）表示：“從醫院的立場來看，即使年薪多給1000萬~2000萬韓元，也想選拔年輕醫生，但沒有醫生。”

한국어