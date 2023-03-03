韓國南部遭遇50年壹遇乾旱，必須防止“停水事態”. March. 03, 2023 07:35. . 湖南地區規模最大的多功能水庫——全羅南道順天住巖水庫是養活光州和全南的“母親湖”。它既是光州和高興、羅州、木浦等全南11個市郡的飲用水源，也是國內最大的石油化學園區麗水國家產團、鋼鐵企業聚集的光陽國家產團的工業用水供應源。得益於秀麗的景觀和松廣寺而成為旅遊勝地的住巖水庫，正在因50年來最嚴重的乾旱而逐漸枯竭。 在曾經碧波蕩漾的住巖大壩上遊，最近只能看到裂開的土地。住巖壩流域在2年內減少了678個足球場大小的面積。住巖水庫和附近的長興水庫、蟾津江水庫的蓄水率還不到往年的壹半。熬過了新冠疫情的當地居民們對告知蓄水率的“災難短信”非常焦急。降低公寓水壓，使水嘩嘩地流出，領取居民自治會準備的磚頭，放入坐便器水槽中節約用水。浦項制鐵、現代制鐵、LG化學、GS加德士等入駐麗水、光陽產業園區的大規模工廠正在以暫時停產或幹脆停產的方式減少用水量。這是為了防止今年6月梅雨季節之前出現“停水”的最壞情況。 去年梅雨季節，南部地區沒有下雨，而是出現了酷暑天氣。光州全南地區的乾旱天數為281.3天，是1973年有氣象觀測以來的最長乾旱天數。轉眼到了壹年，還是沒有降雨消息，緩解旱情依然遙遙無期。乾旱擴大到釜山、大邱等嶺南地區，洛東江流域的陜川水庫、安東水庫、永川水庫的乾旱升級為“註意”階段。水庫水位接近正常供水底線的蓄水位。低水位以下為“死水”，如果不投入巨額費用進行凈化，預計馬上就會出現飲用水不足的用水大亂。麗水、光陽產業園區如果沒有水，每天將不可避免地遭受數千億韓元的損失。在盡量減少用水量的同時，必須從其他蓄水量較大的水庫引水，盡量推遲到達低水位的時間。 過去每次5到7年全國都會出現壹次乾旱，但從10年前開始，局部乾旱每年都在發生。受氣候變化影響，不僅是韓半島，中國、法國、意大利等世界各地也正在經歷有史以來最嚴重的乾旱。預計今後更多的地方會更頻繁地發生嚴重的乾旱。即使不是氣候變化，城市化和產業化也使缺水問題成為慢性化。要實行節水補貼制等節約需求的對策，加快挖掘汙水、廢水再利用和海水淡化等代替水資源。

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