用春天的語言. March. 02, 2023 07:34. . 黃花盛開的田野裏，兩個青春在壹起。赤裸的少年以壹條腿和胳膊彎曲的姿勢凝視著正面，身穿藍色禮服的少女跪在地上用嘴向少年吹氣。這是壹個既美麗又奇異的場面。他們到底是誰，為什麽這樣呢？ 費迪南德•霍德勒是代表瑞士的象征主義畫家。他沒有真實地描述對象，而是試圖表現隱藏在外表背後的象征。1890年代以後，他專註於愛情、死亡、希望、信任等人類根本性的主題，這幅畫（《春天》•1901年•照片）描繪了愛情。原野上盛開的黃花和春天這壹題目象征著青春男女的愛情越來越熱烈。但是兩人的視線和姿勢卻完全不同。只是在同壹個地方，卻完全無法溝通。少女可能是想傳遞春天的溫暖，用盡全力向少年吹氣。非常積極。相反，少年不知是無心還是害羞，采取了防禦性的姿勢。兩個人都臉紅了，看來是互相喜歡的關系。表現愛情的方法也像生澀的青春模樣。 兩位人物的模特是霍德勒的侄女和兒子赫克托。當時兒子只有14歲。畫這幅畫時，霍德勒與赫克托的媽媽分手後，與再婚的夫人也處於離婚狀態。對愛情生疏的並不是畫中的模特，反而是畫家自己。 是因為討厭無法溝通的畫中的自己嗎？赫克托在2年後開始學習世界語，在21歲的1908年成立了世界語協會。有著“希望的人”之意的世界語是1887年波蘭醫生紮門霍夫創立的用於國際溝通的人工語言。與父親不同，兒子似乎有著與所愛的人以及世界人民溝通的希望。用像春天壹樣溫暖的語言。

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