“經濟放緩”才剛剛開始，1月份稅收減少創歷史新高. March. 01, 2023 07:39. . 從年初開始，稅收的減少亮起了紅燈。今年1月份國稅收入為42.9萬億韓元，比1年前減少了6.8萬億韓元。這是以1月份為基準的歷史最大減幅。特別是，除酒稅外，所有稅種的稅金都比去年少。由於經濟惡化，附加價值稅和法人稅明顯減少，房地產、股市蕭條導致轉讓所得稅、證券交易稅等資產稅收大幅減少。 問題是，今後這種稅收減少很有可能進壹步惡化。最近，政府正式承認經濟放緩，各種經濟指標超過放緩水平，進入下降階段，稅收條件日益惡化。與稅收目標相比，意味著實際征收率的稅收進度率已經在1月份下降到了10.7%。這是18年來的最低水平。由於出口不振和消費萎縮等原因，企業業績持續不振，法人稅減少趨勢將進壹步擴大。由於住宅交易懸崖和金融市場的不確定性持續，資產稅收的恢復也很難期待。 有人提出，如果經濟蕭條延長，稅收進度率得不到恢復，有可能發生大規模稅收虧損。政府認為今年的國稅收入會比去年多出4.6萬億韓元，因此編制了預算，但從年初起就出現了最嚴重的稅收漏洞。即使排除政府強調的基底效果，1月份的稅收也減少了1.5萬億韓元。 不少人擔心，隨著經濟蕭條的加深，需要投入政府財政的地方會越來越多，但由於稅收不足，在困難時期會出現無法投入國庫資金的問題。如果稅收虧損成為現實，今年630萬億韓元規模的預算案本身將成為空中樓閣。如果沒有稅金支持，也不能排除對未來壹代造成負擔的國債發行擴大的可能性。 如果情況如此，最好的方法是勒緊褲腰帶，減少不必要的支出。政府應該重新討論所有部門的財政事業，進行強有力的支出結構調整，整頓執行率低或類似、重復的事業。由於公共年金和福利政策的擴大，已經超過預算壹半的義務支出領域也要仔細研究支出結構是否合理。政界也應該克制善心性現金支援等財政民粹主義競爭，貢獻自己的力量。最重要的是，有必要集中投入有限的財政實彈，恢復民間活力，擴充增長潛力。只有這樣，才能走出經濟放緩的隧道，鞏固稅收基礎。

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