在野黨發生內戰……親李在明派指責“脫離組織”，非李在明派要求“李代表辭職”. March. 01, 2023 07:40. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明方面28日斷然否認說：“沒有理由表明去留。”在前壹天的逮捕李在明議案表決中出現大量脫離票數後，以非李在明派系為中心出現了要求李在明辭職的聲音，李在明方面則對此劃清了界限。 共同民主黨代表室核心相關人士當天表示：“前壹天通過國會全體會議確認了這是檢察機關的鎮壓。李代表沒有理由表明去留。”李在明當天沒有回答記者們提出的去留問題等提問，而是表示：“相比抓不抓李在明的問題，希望大家多多關註控制物價、改善經濟、改善人們生活的問題。”李在明對逮捕議案遭到否決沒有表明其他立場，而是按原計劃消化了“關於供餐勞動者肺癌診斷的民生現場訪問”日程，繼續了民生步伐。 在李在明進入“堅持”的情況下，共同民主黨陷入了猛烈的後暴風之中。非李在明派系認為“表決結果只是冰山壹角”，正式要求李在明辭去代表職務，而親李在明派系則將前壹天湧出的最少31張脫離票定性為“爭奪黨領導權的有組織的脫離票”，對非李在明派系進行了抨擊。 黨領導層也立即出現了“有計劃的投票”論。發言人樸成俊當天在與《東亞日報》的通話中表示：“這不是自律投票，而是有計劃的投票。想要展開黨權鬥爭的勢力似乎過早地表現出了其意圖。”壹名親李在明派系領導層議員也在通話中表示：“根據掌握的情況，以黨內特定團體所屬為中心，投脫離票的人有17人左右。投贊成票的議員是‘害黨’行為者。” 對於這樣的“有計劃投票”論，非李在明派系針鋒相對地表示：“這只不過是之前積累的矛盾和不滿成為心領神會而已。”非李在明派系重量級議員李相旼（音）當天在CBS廣播節目中表示：“外面的數字只是冰山壹角，水底下的冰塊不是更大嗎?”李相旼還就李在明的去留問題強調：“今後的去留應該如何進行，是提前說的，所以雖然很小心，但我認為確實需要采取什麽措施。”壹名非李在明派系議員也表示：“李代表被起訴後，圍繞規定起訴時停止黨職的黨章第80條的爭議將愈演愈烈。” 國民力量黨也延續了攻勢。該黨院內代表朱豪英在院內對策會議上指出：“共同民主黨內也有38人不同意李代表‘政治鎮壓’的主張。”

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