因為“搜刮投資””“借錢投資”，韓國5名青年中就有1人“債務超過收入3倍”. February. 28, 2023 07:48. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據調查，每5名19~39歲的韓國青年中就有1人背負著3倍於收入以上的債務。據分析，隨著房地產暴漲和股票過熱，由於“搜刮（搜盡所有錢財）投資”和“舉債（借錢）投資）”導致20歲-39歲人群的負債大幅增加。 韓國保健社會研究院27日發表的《青年未來人生資產實態及應對方案》報告顯示，以2021年為準，19歲-39歲為戶主的家庭中，總負債償還比率（DTI）超過300%的家庭占21.75%。DTI是指金融負債余額與可支配收入的比率。DTI在300%以上的青年家庭比率在2012年為8.37%，9年後增至2.6倍。 19歲-39歲為戶主的家庭平均負債為8455萬韓元（以2021年為準）。這是包括沒有負債的人在內的計算結果。以負債者為對象，以同年為基準，平均負債額高達1.1511億韓元。 保健社會研究院在報告中指出：“通過所謂的搜刮投資和舉債投資購買房地產和金融資產的這些人，現在不僅因利率上升而承擔貸款負擔，還因房地產價格下降和股市及虛擬貨幣的暴跌等而面臨很多困難。如果經濟停滯長期化，自立基礎薄弱的青年很有可能淪為社會弱勢群體。”

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