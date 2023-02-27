崔佳溫在“Dew Tour”單板滑雪超級U型池比賽上奪冠，成為最年輕的冠軍. February. 27, 2023 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 來自韓國的單板滑雪希望之星崔佳溫（15歲•世和女子中學•照片）在美國Dew Tour單板滑雪超級U型池（SuperPipe）比賽中創下了大賽歷史最高分，成為該項目史上最年輕的冠軍。 26日，崔佳溫在美國科羅拉多州Cooper Mountain舉行的2023女子單板滑雪超級U型池大會上，以98.33分的成績登上了冠軍寶座。由此，崔佳溫以14周歲零115天的年紀獲得冠軍，成為歷史上最年輕的冠軍。繼上月在X-Games女子超級U型池賽上成為最年輕的奪冠選手後，接連震驚世界。崔佳溫刷新了克洛伊•金（美國）在X-Games中保持的女子超級U型池最年輕冠軍記錄（14歲零9個月）。 Dew Tour與X-Games壹起是美國代表性的極限運動大賽，創立於2005年。超級U型池是奧運會正式項目U型池（HalfPipe）的壹種，在傾斜的半圓筒形斜坡上，根據旋轉和跳躍等空中表演的基本動作和旋轉、技術、難度，由評委們評分後決定排名。 崔佳溫在第壹次試跳中，以與滑行相反的方向懸掛於半空中，繼旋轉的720回旋之後，成功完成了720度跳躍動作，獲得了91.33分。在第2次試跳中，她連續成功完成900度跳躍和900度回旋動作，獲得了95.66分，在第3次試跳中，從900度轉向開始，連續成功完成1080度跳躍和900度回旋動作，獲得了98.33分的高分。崔佳溫說：“看到分數後不敢相信。繼X-Games之後，再次受邀參加Dew Tour這個大型活動，能夠再次獲得金牌，感到非常高興。” 排在第2位的是拿到90.66分的帕蒂•周（12歲•中國），排在第3位的是獲得80分的貝婭•金（17歲•美國）。從8歲開始在美國全國大賽上奪冠，被稱為“神童”而備受矚目的周遭遇崔佳溫的阻擊，失去了成為最年輕冠軍的機會。

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