美國“電動汽車充電器版IRA”或登場……“55%以上的零部件要使用美國產”. February. 27, 2023 07:42. by 郭道榮記者、朴賢益記者 now@donga.com,beepark@donga.com. 意味著美國本國優先主義的“美國優先（America First）”戰略正在越來越強烈地勒緊韓國產業界。美國政府有關人士的壹句話有可能限制韓國半導體企業在中國國內生產，半導體業界的不確定性進壹步增大。在電池業界，距離《通貨膨脹削減法案》（IRA）的詳細指導方針發表還有壹個月的時候，甚至出現了“充電器版IRA”。企業之間有言論稱：“美國的雙手握著韓國的主力增長產業—半導體和電池。” 據相關業界26日透露，拜登政府本月15日（當地時間）發表的“購買美國貨（Buy America）”法案詳細規定使國內企業陷入了混亂。政府決定投入約10萬億韓元，在美國全境建設50萬輛電動汽車所需充電站的該法案於2021年通過。但是具體規定中卻附加了要想得到充電器補助金，必須使用美國產鋼鐵，在美國進行最終組裝的條件。特別是從明年7月開始，55%以上的零部件必須在美國制造。這實際上就是充電器版IRA。 瞄準美國出口的韓國國內制造企業突然不得不考慮在當地建立工廠。準備在美國當地生產的企業也在確保美國產材料方面進入了緊急狀態。充電器企業A公司的相關人士表示：“美國產材料質量下降的情況很多，而且現在要想緊急突破供應線，只能以比當地企業相對較高的價格簽訂合同。”

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