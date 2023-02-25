“排球女皇”金軟景名副其實，進攻成功率第壹，失敗率也最低. February. 25, 2023 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 興國生命隊正在鞏固職業排球女子組的領先位置。興國生命隊在第5輪比賽中積分又增加了15分，確保了總積分69分。相反，到第4輪為止壹直領先的現代建設隊（積62分）在此輪卻遭遇5連敗，兩隊之間的積分差距拉大到了7分。 引領興國生命隊的高空飛行的當屬“排球女皇”金軟景（35歲•照片）。金軟景在第5輪的6場比賽中，進攻成功率第1位（47.5%）、得分第5位（123分），本賽季第三次成為當輪最佳球員（MVP）。參加第5輪MVP投票的31名記者中，有25名（80.6%）投了金軟景的票。 雖然金軟景在本賽季的進攻成功率（46.3%）中也名列榜首，但體現金軟景真正價值的記錄實際上可以說是“進攻失敗率”。在排球比賽中，如果進攻被對方攔網或落在球場外，反而會給對方打分。進攻失敗率是表明進攻嘗試中有百分之多少是以對方得分結束的指標。 在金軟景本賽季的1123次進攻中，以對方得分結束的只有8.2%（91次）。在進攻占有率超過20%的選手中，沒有壹名選手的攻擊失敗率比這更低。如果比喻成棒球，金軟景可以說是本壘打最多，三振最少的擊球手。 金軟景的“打擊率”也很好。在進攻成功率中除去攻擊失敗率的話，就會產生進攻效率。金軟景目前的進攻效率為0.382，領先該領域排名第二的莫馬（30歲•GS加德士•0.293）近壹成。進攻成功率為42.9%的莫馬的進攻失敗率達到了13.6%。 另外，男子組第5輪的MVP由許秀峰（25歲）獲得。這是許秀峰自2016~2017賽季出道以來首次獲得當輪MVP。

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