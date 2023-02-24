連曼城也差點翻車，歐冠聯賽16強首回合客場戰平對手. February. 24, 2023 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 曼徹斯特城隊（曼城•英格蘭）也沒能取得勝利。英格蘭足球超級聯賽（EPL）4支球隊在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽16強首回合比賽中均未取得勝利。 23日，曼城隊在與萊比錫紅牛隊（德國）的2022~2023賽季UEFA冠軍聯賽16強首回合客場比賽中，以1比1戰平對手。曼城隊在上半場第27分鐘由裏亞德•馬赫雷斯攻入壹球。但在下半場第25分鐘，在對手獲得角球的情況下，被約斯科•格瓦迪奧爾利用頭球攻入壹球，最終雙方握手言和。 後衛格瓦迪奧爾在去年卡塔爾世界杯上作為克羅地亞國家隊隊員出場。包括小組賽3場比賽在內，在3、4名決賽中，7場比賽全部上場，幫助克羅地亞隊獲得第3名。據歐洲轉會專門媒體《轉會市場》透露，格瓦迪奧爾以在世界杯上的活躍表現為基礎，推測轉會費從去年9月的6000萬歐元（約826億韓元）上升到了今年1月的7500萬歐元（約1032億韓元）。切爾西、利物浦等英超球隊正在推進引進工作。在英超以26粒進球排在聯賽射手榜首位的曼城隊當家射手埃林•哈蘭德當天僅完成射門1次。 隨著曼城隊與對手戰成平局，晉級歐冠16強的英超4隊在八分之壹決賽首回合僅取得1平3負的慘淡戰績。前壹天，利物浦隊（英格蘭）以2比5慘敗給了皇家馬德裏隊（西班牙）。孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊（英格蘭）15日客場以0比1負於AC米蘭隊（意大利）。16日，切爾西隊（英格蘭）也以0比1敗給了多特蒙德隊（德國）。上賽季進軍16強的英超4隊在八分之壹決賽首回合比賽中取得了3勝1平的驕人戰績。EPL在1月份的冬季轉會市場上，在歐洲職業足球聯賽中支出最多，達8.15億英鎊（約1.2738萬億韓元）。 國際米蘭隊（意大利）在與FC波爾圖隊（葡萄牙）的主場首回合比賽中以1比0獲勝。進入16強的國際米蘭、那不勒斯、AC米蘭等意大利3隊取得了3場勝利。意甲1月份在冬季轉會市場僅僅花費了2800萬歐元（約385億韓元）。

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