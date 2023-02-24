身懷高物價、高匯率兩顆“炸彈”，韓國銀行凍結標準利率. February. 24, 2023 07:49. . 韓國銀行金融貨幣委員會昨天決定維持基準利率3.5%不變。雖然5%的高物價依然存在，但為了應對眼前現實的經濟放緩、家庭負債問題等，作出了這壹選擇。即使不久後美國提高標準利率，韓美之間的利率差距進壹步拉大，也只能是中斷利率上調。不過，韓國銀行總裁李昌鏞表示：“希望不要理解為上調利率的基調已經結束”，打開了追加上調利率的可能性。 韓國銀行停止了從去年4月到今年1月、歷史上首次連續7次上調基準利率的跑步。韓國銀行從前年8月起到上個月為止，維持了1年半的利率上調基調。此次凍結利率反證了經濟蕭條的可能性增大。負債1900萬億韓元的家庭因利息負擔的增加，正在減少消費。負債超過1000萬億韓元的個體戶、小商販也紛紛停業。韓國銀行把今年的增長率預測值從1.7%下調至1.6%，也是因為認為內需停滯和出口不振很難在短期內逆轉。 問題是主導世界基準利率上調的美國的變數。與經濟放緩的韓國不同，美國消費、雇傭呈現過熱趨勢，正在阻止物價下降。這是經濟好轉和高物價持續保持平行線的所謂“不著陸（No lan誒ing）”現象。美聯儲很有可能在下個月把基準利率提高0.5個百分點至5.0％~5.25%。 因此，如果韓美利率差距擴大到1.75個百分點，外國投資者將加快離開韓國，“王者美元”現象也將加劇，韓元對美元的匯率將上漲（韓元貶值）。匯率上漲會提高貿易收支赤字的主要原因——能源進口費用，從而增加包括電費、煤氣費在內的物價上漲壓力。也就是說，為了應對內需停滯而凍結利率，回過頭來將再次給國內經濟帶來負擔。 國際貨幣基金組織最近警告說：“亞洲國家的中央銀行不能輕易忽視物價穩定目標。”在石油危機來臨的20世紀70年代，美聯儲曾意識到經濟狀況，壹再上調利率和凍結利率，結果在物價管理遭受重大失敗。韓國銀行應該靈活、迅速地應對國內外變數，以免陷入這種“停停走走（Stop an誒 Go）陷阱”。

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