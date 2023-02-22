幹脆禁用ChatGPT，或者允許使用但公開出處. February. 22, 2023 07:44. by 池民九記者 warum@donga.com. “研究結果應該來自人腦中的‘帥氣的電腦’。” 世界著名科學學術雜誌《科學》的主編霍爾登•索普上月26日（當地時間）通過社論表示：“科學記錄是人類為尋找終極重要問題的答案而掙紮的努力之壹，在此過程中（AI等）機器只是作為工具發揮作用。”《科學》限制了引用用ChatGPT等高度化的AI服務制作的條形文字。作為論文的共同作者，還禁止上傳AI。索普主編指出，利用ChatGPT撰寫論文後提交學術雜誌的行為與用Photoshop程序編輯或合成照片提交的行為相同。他強調：“大眾對科學的信任正處於崩潰的時候，我們有必要更加細心註意。”研究AI技術的“國際機器學習學會（ICML）”今年也發表聲明稱：“禁止包含大型語言模型（LLM）生成的連字符的論文。” 《自然》等其他學術雜誌從看待ChatGPT的觀點來看，則與《科學》、ICML等存在差異。《自然》主編麥克德利娜•斯基珀上月24日在社論中表示：“學術雜誌等應該承認AI基礎聊天機器人的合法使用，但為了避免濫用，應該制定明確的方針。”ChatGPT的大眾化已經是不可抗拒的趨勢，因此比起阻止使用本身，更應該把重點放在制定管理方案上。《Cell》、《Lancet》、《E-Life》等其他學術雜誌也提出了類似的基準點。

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