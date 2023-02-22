隱藏在寺廟佛畫中的抗日“太極旗畫”. February. 22, 2023 07:43. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 在掛佛幀（用畫作懸掛的佛像）上偷偷畫太極旗的原因是什麽呢？ 大韓佛教曹溪宗禪院寺（全北南原市）21日表示，在寺廟內供奉在冥府殿的《地藏十王圖》中發現了抗日運動時期使用的太極旗圖案。《地藏十王圖》是描繪地藏菩薩和十王（審判死者罪業的10名大王）的畫，太極旗被描繪在第六殿的王卞成大王的冠帽上。 太極旗長8.5厘米，寬3厘米左右。太極的陽是紅色，陰是綠色，四周是乾坤坎離。禪院寺方面表示，這與太極旗圖案形成之前獨立運動時期使用的太極圖案壹致。 據記載，制作時間為1917年11月5日至17日，由當代學僧、華嚴寺住持震應大師（1873~1941年）主管制作全過程。震應大師是針對日本帝國主義強占時期親日派僧侶試圖將韓國佛教並入日本曹洞宗而設立臨濟宗、帶頭守護朝鮮佛教的人物。 朝鮮後期《卞成大王圖》主要描繪了罪犯被關在鋒利的刀林中或獄卒用矛刺罪犯的場面等，表現了用刀或棍子折磨他人的人掉進去的刀山地獄或劍樹地獄。太極旗研究專家、前文化遺產廳專門委員宋明浩（音）表示：“這是首次發現佛畫中畫有太極旗”，“這或許包含了用刀使大韓帝國滅亡的日本帝國主義必須用刀讓其滅亡的願望。”他接著說，“1917年當時日本帝國主義審查了制作幀畫等所有藝術行為”，“好像不是從壹開始就畫了太極旗，而是審查結束後偷偷畫的。地藏十王圖太極旗則表達了佛教界希望獨立的願望。”

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