昆斯著名雕刻作品《氣球狗》因觀眾失誤而破碎……“更多的訪客聚集”. February. 21, 2023 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 在美國某地區藝術展上，在生存作家中創下最高銷售紀錄的現代美術家傑夫•昆斯的雕刻品因觀眾失誤被摔得粉碎。據《紐約時報》和法新社19日（當地時間）報道，在邁阿密的“藝術溫伍德”預覽活動中，壹名遊客用腳碰到了昆斯的《氣球狗（Balloon Dog）》雕塑底座，作品掉到地上後破碎了。 作品的外觀像氣球壹樣，據推測價值高達4.2萬美元（約5500萬韓元）。高40厘米、長48厘米的雕刻品放在透明亞克力底座上，在VIP預覽期間的16日，在雞尾酒活動中因壹名觀眾的失誤而破碎。 目擊者斯蒂芬•甘普森對《紐約時報》說：“作品被摔成了100多個碎片，職員們用掃帚掃著碎片”，“我以為是計劃好的表演，但看到砸碎雕塑品的觀眾臉紅了，才知道是事故。”他接著說，“為了看破碎的作品，聚集了更多的人，他們向畫廊咨詢是否想賣破碎的碎片。” 畫廊相關人士表示：“由於此次事故，藍色《氣球狗》作品從799件減少到了798件。稀缺性提高了，這對收藏家來說是個好消息。”畫廊表示，“雖然很不幸，但觀眾沒有動手或故意觸碰作品，已經投保，將按照程序進行處理。” 昆斯的《氣球狗》制作了數千件不同顏色和大小的系列作品。2013年在美國紐約佳士得拍賣會上，長寬各超過3米的橙色《氣球狗》作品以5840萬美元的價格售出，創下了當時生存作家拍賣的最高價格。目前生存作家拍賣的最高價是2019年昆斯的作品《兔子》的成交價9107萬美元。

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