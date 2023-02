孫興慜替補上場4分鐘後攻入“賽季個人第5粒聯賽進球”. February. 21, 2023 07:37. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜(31歲•托特納姆熱刺隊)在替補上場4分鐘後攻入制勝壹球。 孫興慜在20日與西漢姆聯隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)主場比賽中,在球隊以1比0領先的下半場23分鐘替換隊友理查利松(26歲)踏上球場。這是孫興慜自去年9月18日與萊斯特城隊的比賽後第二次作為替補出場。 下半場第27分鐘,在本隊反擊的情況下,老搭檔哈裏•凱恩(30歲)將球傳給了在兩名西漢姆聯隊後衛之間奔跑的孫興慜。球準確傳到了孫興慜的腳下。孫興慜接到皮球後順勢向往壹趟,在禁區內用壹記右腳推射將皮球送入對方球門。這是孫興慜和凱恩在英超合作攻入的第45粒入球。凱恩本賽季貢獻了2次助攻,全部由孫興慜轉化為了進球。 上月5日,在與水晶宮隊的比賽中攻入聯賽第4粒進球的孫興慜,時隔6場比賽,時隔46天之後攻入第5粒進球。這也是他自上月24日與富勒姆隊的比賽貢獻助攻後,時隔3場比賽再次出現的攻擊點(進球或助攻)。在本賽季英超聯賽中取得5粒進球和3次助攻的孫興慜在英超聯賽中共攻入98粒進球,距離亞洲球員首次達成英超第100粒進球還剩下兩粒進球。孫興慜超越在熱刺隊攻入97球的泰迪•謝林漢姆(57歲•退役),成為熱刺隊英超進球第二多的球員。排在第壹位的是攻入200球的凱恩。 賽後孫興慜被選為當場比賽最佳球員“(Man of the Match)”。這是他本賽季第二次成為當場比賽最佳球員。代替膽囊切除手術後正在恢復中的托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂(54歲)暫時指揮球隊比賽的克裏斯蒂安•斯特裏尼首席教練(49歲)表示:“孫興慜目前還沒有達到100%的狀態,因此需要進行管理”,“如果出現空檔,孫興慜就會不負眾望地破門得分。”本場比賽過後托特納姆熱刺隊積42分(13勝3平8負),超過少賽壹場的紐卡斯爾聯隊(積41分),升至積分榜第4位。 對於孫興慜本賽季第二次替補出場,當地展開了爭論。孫興慜在本賽季英超攻入的5粒進球中,有4粒進球是在替補出場的比賽中攻入的。前切爾西前鋒吉米•弗洛伊德•哈塞爾因克(51歲)表示:“(排除在主力名單之外)孫興慜越是奮發向上,表現越好,進球得分”,“如果是我的話,我會繼續讓孫興慜替補上場。”前布萊頓前鋒格倫•穆雷(40歲)表示,“孫興慜是球隊進攻和防守的紐帶,也是懂得給球隊提供更多得分機會的差異的選手”,支持孫興慜的首發出場。孫興慜在賽後表示,“沒有球員會喜歡替補出場。但是即使做在替補席上,我也在思考如何幫助球隊”,“我知道自己能做得更好,也想做得更好。” 另外,德甲聯賽美因茨隊所在的李在成(31歲)當天在與勒沃庫森隊的客場比賽中,在兩隊1比1戰平的上半場傷停補時階段(第49分鐘)助攻隊友攻入反超比分的壹球,連續兩場比賽取得攻擊點。李在成在11日舉行的與奧格斯堡隊的比賽中攻入2球,本賽季已攻入6球,助攻2次。美因茨隊最終以3比2獲勝。

