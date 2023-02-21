孫興慜替補上場4分鐘後攻入“賽季個人第5粒聯賽進球”. February. 21, 2023 07:37. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜（31歲•托特納姆熱刺隊）在替補上場4分鐘後攻入制勝壹球。 孫興慜在20日與西漢姆聯隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場比賽中，在球隊以1比0領先的下半場23分鐘替換隊友理查利松（26歲）踏上球場。這是孫興慜自去年9月18日與萊斯特城隊的比賽後第二次作為替補出場。 下半場第27分鐘，在本隊反擊的情況下，老搭檔哈裏•凱恩（30歲）將球傳給了在兩名西漢姆聯隊後衛之間奔跑的孫興慜。球準確傳到了孫興慜的腳下。孫興慜接到皮球後順勢向往壹趟，在禁區內用壹記右腳推射將皮球送入對方球門。這是孫興慜和凱恩在英超合作攻入的第45粒入球。凱恩本賽季貢獻了2次助攻，全部由孫興慜轉化為了進球。 上月5日，在與水晶宮隊的比賽中攻入聯賽第4粒進球的孫興慜，時隔6場比賽，時隔46天之後攻入第5粒進球。這也是他自上月24日與富勒姆隊的比賽貢獻助攻後，時隔3場比賽再次出現的攻擊點（進球或助攻）。在本賽季英超聯賽中取得5粒進球和3次助攻的孫興慜在英超聯賽中共攻入98粒進球，距離亞洲球員首次達成英超第100粒進球還剩下兩粒進球。孫興慜超越在熱刺隊攻入97球的泰迪•謝林漢姆（57歲•退役），成為熱刺隊英超進球第二多的球員。排在第壹位的是攻入200球的凱恩。 賽後孫興慜被選為當場比賽最佳球員“（Man of the Match）”。這是他本賽季第二次成為當場比賽最佳球員。代替膽囊切除手術後正在恢復中的托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂（54歲）暫時指揮球隊比賽的克裏斯蒂安•斯特裏尼首席教練（49歲）表示：“孫興慜目前還沒有達到100%的狀態，因此需要進行管理”，“如果出現空檔，孫興慜就會不負眾望地破門得分。”本場比賽過後托特納姆熱刺隊積42分（13勝3平8負），超過少賽壹場的紐卡斯爾聯隊（積41分），升至積分榜第4位。 對於孫興慜本賽季第二次替補出場，當地展開了爭論。孫興慜在本賽季英超攻入的5粒進球中，有4粒進球是在替補出場的比賽中攻入的。前切爾西前鋒吉米•弗洛伊德•哈塞爾因克（51歲）表示：“（排除在主力名單之外）孫興慜越是奮發向上，表現越好，進球得分”，“如果是我的話，我會繼續讓孫興慜替補上場。”前布萊頓前鋒格倫•穆雷（40歲）表示，“孫興慜是球隊進攻和防守的紐帶，也是懂得給球隊提供更多得分機會的差異的選手”，支持孫興慜的首發出場。孫興慜在賽後表示，“沒有球員會喜歡替補出場。但是即使做在替補席上，我也在思考如何幫助球隊”，“我知道自己能做得更好，也想做得更好。” 另外，德甲聯賽美因茨隊所在的李在成（31歲）當天在與勒沃庫森隊的客場比賽中，在兩隊1比1戰平的上半場傷停補時階段（第49分鐘）助攻隊友攻入反超比分的壹球，連續兩場比賽取得攻擊點。李在成在11日舉行的與奧格斯堡隊的比賽中攻入2球，本賽季已攻入6球，助攻2次。美因茨隊最終以3比2獲勝。

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