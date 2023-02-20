燒酒和啤酒的價格有望再次上漲……餐廳裏“壹瓶燒酒6000韓元”近在眼前. February. 20, 2023 07:31. by 世宗=崔慧玲記者、吳承俊記者 herstory@donga.com,ohmygod@donga.com. 繼去年燒酒和啤酒的價格齊聲上漲之後，預計今年酒類產品的價格也將持續上漲。這是因為酒類稅上漲，再加上原材料價格和能源價格等生產費用增加。甚至有預測稱，在餐廳銷售的燒酒價格可能接近每瓶6000韓元。 據企劃財政部19日透露，從今年4月開始，啤酒的稅金（酒稅）將上漲30.5韓元，達到每升885.7韓元。與去年每升上漲20.8韓元相比，上調幅度更大。啤酒稅金上漲有可能刺激酒類行業的出廠價上漲。去年，海特真露和樂天七星飲料分別將Terra和海特的出廠價和雲的出廠價分別上調了7.7%和8.2%。 燒酒的酒稅雖然沒有上漲，但由於原材料價格和能源價格上漲等，受到了價格上漲的壓力。 去年2月，酒精公司10年來首次將燒酒的原料酒精（乙醇）價格上調了7.8%。如果陷入經營困難的酒精公司進壹步提高酒精價格，燒酒價格也很有可能進壹步上漲。此外，燒酒瓶的供應價格也從每瓶180韓元上漲到220韓元，上漲了20%以上。 如果酒類行業上調出廠價，消費者購買的酒類價格必然會進壹步上漲。去年燒酒的出廠價每瓶上漲85韓元，但超市和便利店的價格卻上漲了100-150韓元。通常飯店的銷售價格有上漲幅度更大的傾向，因此燒酒的飯店銷售價格有可能從目前的5000韓元上漲到6000韓元。 酒類業界認為，上調價格是不可避免的。酒類業界相關人士表示：“除了酒類稅之外，原材料價格上漲等價格上漲的余地也很大，內部也在討論上調方案。但燒酒和啤酒對平民來說是非常敏感的品種，因此很難輕易決定。”

한국어