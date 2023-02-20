金正恩首次突下命令發射洲際導彈，威脅突襲美國. February. 20, 2023 07:31. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮19日表示，18日根據國務委員長金正恩的“沒有事先計劃的突然命令”，突然襲擊式地發射了“火星-15”型洲際導彈。這是首次根據金正恩的突然命令發射洲際導彈。這是在赤裸裸地威脅，朝鮮隨時可以在實戰中突然發射能夠打擊美國本土的洲際導彈。 在金正恩18日上午8點下達命令後，朝鮮在9小時22分後的當天下午5點22分發射了洲際導彈。金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正在19日的談話中表示：“對於針對我們的敵對行為，將實施非常強烈的壓倒性應對。無意與南朝鮮（韓國）打交道。”這暗示著，針對韓美以假設朝鮮核攻擊為劇本於22日進行延伸威懾手段運用演習、3日進行韓美聯合軍演，朝鮮將以此為借口，進行發射洲際導彈等高強度挑釁。 朝鮮中央通訊社19日表示，前壹天發射的“火星-15”型導彈的“上升到最大頂點高度5768.5公裏，4015秒（66分55秒）飛行時間裏飛行距離989公裏，準確地打擊了朝鮮東部海域公海上的目標水域”。日本防衛相濱田靖壹在記者會上表示：“此次發射的導彈根據重量不同，射程可能超過14000公裏，屆時美國全境將包含在射程之內。” 朝中社特別強調稱：“（此次）演習沒有事先計劃，而是根據18日淩晨下達的緊急火力戰鬥隊基地待命指示和當天上午8點下達的勞動黨中央軍事委員會委員長（金正恩）的命令突然組織的。”他還說：“黨中央軍事委員會高度評價了具備機動性和威力性的反擊準備態勢的洲際彈道導彈部隊的實戰能力。”此次演習的重點是“突襲打擊”，結果驗證了實戰能力。韓國政府高層官員在與《東亞日報》的通話中分析稱：“朝鮮在現有的短程彈道導彈等方面壹直強調突襲和隱蔽能力，但在洲際導彈上把重點放在突襲發射上尚屬首次。這是針對美國發出警告，不要掉以輕心。” 韓美19日通過動員從關島飛來的美國空軍B-1B戰略轟炸機和韓國空軍的F-35A隱形戰鬥機、F-15K等空中聯合演習進行了應對。總統室18日在國家安全保障會議常任委員會後抨擊稱：“在嚴重的糧食困難導致餓死者層出不窮的情況下，朝鮮政權只致力於核、導彈開發。”七國集團（G7）外長當地時間18日在德國慕尼黑安全會議會晤後發表聲明譴責說：“這明顯違反了聯合國安理會決議。”

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