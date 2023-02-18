“6•25 TOP GUN”美國98歲老兵榮獲“和平使者”獎牌. February. 18, 2023 04:18. by 河貞敏 dew@donga.com. 6•25戰爭當時獨當壹面擊落4架敵機的美國海軍飛行員、預備役大校羅伊斯•威廉姆斯（98歲）從韓國政府那裏獲得了“和平使者”獎牌。這是為了銘記6•25戰爭參戰勇士的犧牲，表示感謝和禮遇的獎牌。 16日（當地時間），韓國駐美國洛杉磯總領事館在加利福尼亞州聖地亞哥舉行的獎牌傳授儀式上轉交了該獎牌。威廉姆斯大校表示：“6•25戰爭當時，從蒼穹俯瞰的首爾是壹片廢墟，只有2~3座破碎的大橋。幾年前訪問韓國時，看到韓國發展迅猛，我感到很驚訝。”接著，他補充道，“當時戰爭完全結束，沒能統壹（韓半島），這壹點仍然令人遺憾。” 被稱為“元祖TOP GUN”的他於1925年出生在南達科他州，第二次世界大戰時入伍。1952年，他與在北韓會寧壹帶出沒的前蘇聯的7架米格戰鬥機相遇，擊落了其中4架。 美國情報當局50年來壹直將擊落事實視為絕密。因為擔心這會加劇美國和蘇聯的緊張，成為第三次世界大戰的導火線。 2002年解密，他的戰功被公開。美國海軍上月授予其海軍分量第二重的“十字勛章”，韓國海軍也以參謀總長的名義授予了感謝狀。CNN提及電影《TOP GUN》系列的主人公湯姆•克魯斯出生於1962年，並評價說：“在克魯斯出生10年前，威廉姆斯上校已經是‘TOP GUN’了。”

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