2022年韓國核能發電量創歷史新高……恢復到實施“脫核電政策”之前的水平. February. 15, 2023 07:29. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 去年核電站的發電量創下了歷史最高紀錄。核電站發電比重達到6年來的最高值，恢復到了文在寅政府實施“脫核電政策”之前的水平。 據韓國電力公社14日發表的《12月電力統計月報》顯示，去年全年核電站發電量為17.6054萬吉瓦時（GWh），比前壹年（15.8015萬吉瓦時）增加了11.4%。 核電站發電量超過17萬吉瓦時尚屬首次。這比2015年創下的最高值（16.4762萬吉瓦時）多出1萬吉瓦時以上。 在全體發電量（59.4392萬吉瓦時）中，核電站所占的比重為29.6%，是自2016年（30.0%）以後的最高值。核電站發電比重到2016年為止平均維持在30%左右，文在寅政府上臺第壹年的2017年下降到26.8%，2018年為23.4%，2019年為25.9%，2020年為29.0%，2021年僅為27.4%。 電力銷售企業韓國電力從發電公司韓國水力原子能購買的核電站電力交易量去年為16.7102萬吉瓦時，創下了歷史最高紀錄。以去年為基準，核電站發電單價為年均每千瓦時（kWh）52.6韓元，較煙煤（158.0韓元）、無煙煤（202.7韓元）、液化天然氣（LNG•240.5韓元）等其他發電源更便宜。 尹錫悅政府為了能源安全和電力供需穩定化，正在持續開展擴大核電站的政策。繼去年完成計劃預防整頓的韓蔚1號機、韓光2、3號機、古裏2號機、月城3號機之後，12月竣工並投入商業運營的新韓蔚1號機也增添了力量。政府通過《第十次電力供需基本計劃》，決定到2030年將核電站發電比重增加到32.4%。

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