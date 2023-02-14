美國經濟出現不停滯的“無著陸劇本”. February. 14, 2023 07:46. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 有人指出，美國經濟將在沒有停滯或放緩的情況下繼續高空行進的“無著陸的劇本”正在得到支持。隨著包括就業在內的各種指標比預想的要好，有人提出了既不是“軟著陸”也不是“硬著陸”的第三種可能性。 《華爾街日報》當地時間12日報道：“就在幾周前，‘經濟繁榮（aneconomic growth upturn）’似乎還不屬實，但現在有幾個經濟學家正在談論第三種情況。”調查公司復蘇宏觀的經濟學家尼爾·杜塔主張：“無著陸的劇本是現實。美聯儲當局不承認經濟再次加速的明確事實。” 預測美國經濟將維持繁榮，而不是經濟急劇惡化的“硬著陸”或經濟緩慢放緩的“軟著陸”，是因為各種指標都已看不到停滯的影子。實際上，上個月美國就業者增加幅度為51.7萬人（不含農業）。這是市場預測值（18.8萬人）的2.7倍以上。上個月失業率也低於預期值（3.6%），為3.4%，是1969年5月以後54年來的最低值。 包括消費在內的其他指標的情況也是如此。萬事達卡分析說，上月除汽車外，美國的零售額比壹年前上升了8.8%。1月份美國制造業領域的平均每周開工時間也增加了1.2%。因此，最近高盛將美國經濟在未來12個月內陷入蕭條的概率從35%下調至25%。 不過，《華爾街日報》也說，仍然有很多專家預測經濟會停滯。也就是說，美聯儲本來就快速上調利率，因此其效果沒有充分的時間完全顯現。在把利率上調至現在水平的2006年，到利率上調到對雇傭市場產生影響為止，花費了壹年半的時間。 美國全國保險公司負責美國的首席經濟學家凱西·博斯特揚契克表示，“企業的收益越來越少”，並預測收益下降會導致雇傭減少，從今年中期開始經濟將進入緩慢的停滯狀態。考慮到最近的經濟狀況，有人預測美聯儲可能會加強緊縮政策。

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