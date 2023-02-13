《哎海喲》換成《豐年》，首爾地鐵背景音樂14年之後變更. February. 13, 2023 07:45. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 首爾地鐵換乘通知廣播背景音樂從《哎海喲》變成了《豐年》。《豐收》是以京畿民謠《豐年到來了》為基礎的時長1分零9秒的歌曲。《豐年》從上月16日開始到本月1日為止，依次成為首爾地鐵1~8號線換乘通知廣播的背景音樂。 作曲《豐年》的作曲家朴京勛（音）表示：“將《豐年到來了》的慢四拍節奏變換成四分之四拍節奏，制作得非常現代”，“在維持原曲主旋律的同時，還通過鋼琴、架子鼓、貝斯等演奏進行了重新詮釋。” 《哎海喲》從2009年3月開始到上個月為止的14年間，壹直被用作首爾地鐵換乘站的背景音樂。首爾交通公社就時隔14年改變背景音樂的原因表示：“隨著病毒轉入風土病（指在特定地區周期性發病的情況）階段，想給準備新日常生活的市民帶來活力。” 初創期的首爾地鐵背景音樂比起旋律更接近於提示音。引進換乘指南背景音樂的原因之壹就是市民們打瞌睡時錯過換乘站的情況較多。首爾地鐵運營的1~4號線從1998年到1999年使用布谷鳥的聲音，從2000年開始改為鳥叫聲。首爾城市鐵道公社運營的5~8號線在2000年使用了維瓦爾第協奏曲《和諧的靈感》第6號第1樂章。 2009年首爾地鐵新引進的歌曲是《哎海喲》。當時，首爾地鐵在迎來“韓國訪問年”（2010~2012年）之際，為了向國內外人士宣傳國樂，采用了只用奚琴、小笒、伽椰琴、長鼓等國樂器演奏的《哎海喲》。這是國立國樂院2005年為公益項目制作的手機鈴聲。從2012年開始，5~8號線也采用了該歌曲。制作《哎海喲》的金百燦作曲家表示：“感謝《哎海喲》長時間受到大家的喜愛。”

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