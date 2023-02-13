土耳其-敘利亞大地震死亡人數超過2.8萬人……韓國救護隊救出8名幸存者. February. 13, 2023 07:45. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 土耳其和敘利亞大地震造成的死亡人數已超過2.8萬人。雖然已經過了救援黃金時間（72小時），但是救助幸存者的消息也接連不斷。 據土耳其國營的阿納多魯通訊社、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，地震發生第5天的11日（當地時間），死亡人數為土耳其2.4617萬人，敘利亞3575人。兩國總受傷人數達8.5萬人。聯合國負責人道主義、緊急救援事務的副秘書長馬丁•格裏菲斯對英國《天空新聞》表示：“死亡人數幾乎是現在的2倍或更多”，並預測死亡人數將超過5萬人。 雖然地震發生後已經過了100個小時，但奇跡般的幸存者救助消息接連不斷。據阿納多魯透露，在哈泰地區，從建築物殘骸中感知到動靜的救援隊在地震發生140小時後救出了出生7個月大的嬰兒。產婦和她的家人也在同壹地區獲救。安塔利亞也傳來了2個月大的嬰兒獲救等生還消息。 大韓民國緊急救助隊僅在11日壹天就救助了65歲女性、17歲男性、51歲女性等3人。截至目前，韓國救護隊救助的幸存者共有8人。 但是地震災區的掠奪和地區派別之間的沖突等混亂仍在持續。部分地區甚至發生槍擊事件的消息傳出後，11日德國救援隊和奧地利軍隊甚至中斷了救援工作。直到土耳其軍隊介入之後，奧地利軍隊才重新開始工作。德國救援隊也計劃在土耳其當局穩定局勢後恢復救援工作。據阿納多魯通訊社報道，土耳其總統雷傑普•塔伊普•埃爾多安發出將嚴懲掠奪犯罪的警告後，11日至少有48人因涉嫌搶劫被捕。

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