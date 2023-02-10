雖然制定了保護法……22年來無處可去的“坡平尹氏木乃伊”. February. 10, 2023 07:52. by 李素研記者 always99@donga.com. “外國機構經常要求捐贈我研究的木乃伊。每次我都會回答‘我們國家的歷史應該由我們自己來守護和研究’。但是現在光靠我自己的力量顯然是不夠的。” 研究2002年9月在京畿坡州市坡平尹氏宗門山墓地發掘的坡平尹氏母子木乃伊（幹屍）的高麗大學醫學院名譽教授金漢謙（68歲）9日在電話中嘆息道：“即使法律發生了變化，但仍然沒有人願意為該木乃伊負責。”該木乃伊作為世界第壹個母子木乃伊，為人所熟知。 此前，包括坡平尹氏母子木乃伊在內，金教授壹直研究的8具木乃伊被分開保管於他在職的高麗大學醫學院解剖學教室和高麗大學九老醫院屍檢室。20多年來，保管木乃伊的費用壹直由醫院和大學承擔。但金教授在2021年3月名譽退休後，木乃伊處於無處可去的尷尬境地。 去年7月新設了《埋葬文化遺產保護法》條款，將木乃伊認定為學術和歷史上的“重要出土資料”，並支援其保存和研究。但是坡平尹氏母子木乃伊仍然不是支援對象。因為文化遺產廳表示，“法令不適用於法令施行前在墓地移葬過程中出土的人骨和木乃伊。” 對此，金教授對向文化遺產廳國立文化遺產研究院捐贈木乃伊的方法也進行了了解，但得到的回答是不可行。文化遺產廳挖掘制度科相關人士表示：“國立文化遺產研究院目前沒有能夠安置木乃伊的冷凍、冷藏設施，也沒有專門的研究和保管人員。”去年7月實施法令後，今年以“重要出土資料管理、支援事業預算”的名義，文化遺產廳收到的預算為2億韓元，但這壹金額遠遠不夠具備能夠進行木乃伊研究的專門人力和設施。 金教授強調說：“要守護承載數百年前世界的木乃伊”，“今後文化遺產廳有必要擴大支援範圍和研究體系。”應該銘記他所說的“真正的支援是從擴充可以研究木乃伊的專業人才和基礎設施開始的”。

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