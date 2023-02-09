敘利亞地震災情嚴重，因關閉叛軍控制區邊界而難以救助. February. 09, 2023 07:47. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 雖然遭受了超過2500人死亡等嚴重地震災害，但敘利亞政府沒有開放國境，國際社會的支援人力和救護物品實際上成了無用之物。有預測稱，敘利亞西北部地區90%的居民將面臨嚴重的危機。 美國《紐約時報》等媒體當地時間7日報道稱，國際社會幾乎無法援助阿勒頗、哈馬、拉塔基亞等遭受此次強震災害的敘利亞西北部主要城市。這是因為，從土耳其南部通往叛軍控制的這些地區的唯壹運輸通道因地震被切斷，外部支援實際上已經中斷。 據《紐約時報》報道，在持續13年內戰的敘利亞，巴沙爾·阿薩德政權和提供軍事、經濟援助的俄羅斯在2021年切斷了通往叛軍勢力控制的敘利亞西北部的所有邊境。但是，作為海外救助團體可以直接接近的國境通道，只剩下巴蔔-哈瓦。但6日的強震導致通往巴蔔-哈瓦的道路受損並關閉，外部支援的唯壹途徑被堵住。 《紐約時報》報道說，從土耳其方向通往巴蔔-哈瓦的道路上，裝載建築材料和救援物資的車輛排起了長隊，壹動不動。因此，在遭受嚴重地震災害的敘利亞西北部地區，救援活動只能依靠由平民組成的“白盔”即敘利亞民兵進行。“白盔”誌願者對美國《華爾街日報》表示：“雖然在廢墟中聽到人們求救的呼聲，但無能為力。” 除巴蔔-哈瓦以外，阿薩德政權也沒有開放其他國境通道，也沒有向國際社會請求援助。有人批評說，是不是對敘利亞叛軍地區的地震災情“置之不理”。雖然美國和歐盟國家表示將向敘利亞派遣救援隊，但敘利亞政府沒有做出任何反應。德國外交部長貝爾伯克敦促“全面開放土耳其和敘利亞之間的邊境”。

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