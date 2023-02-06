“雙冠王”現代汽車賽車運動：“下壹個目標是電動汽車賽車”. February. 06, 2023 07:54. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 以高性能“N品牌”為先導，在去年的內燃機賽車大賽上獲得“雙冠軍”的現代汽車還向電動汽車大賽提交了出師表。 現代汽車N品牌的管理賽車運動事業部長（常務）蒂爾•瓦滕貝格1日在首爾瑞草區良才洞現代汽車總部舉行的“國際汽聯世界房車賽（WTCR）雙冠王”紀念記者見面會上表示：“N品牌沒有停止挑戰，正在準備電動化”，“將以電動化為基礎，成為可持續發展的品牌。” 2013年在德國設立“現代賽車運動法人（HMSG）”的現代汽車去年在WTCR上達到了頂峰。由2名車手組成的車隊“BRC現代N Squadra Corse”憑借現代汽車的賽道賽車“ELANTRA N TCR（國內名伊蘭特N TCR）”在車手和車隊領域雙雙奪冠。這是現代汽車首次在兩個領域同時獲得冠軍。 WTCR是職業賽車隊按照規定改造制造公司的賽車後參賽的賽車運動大會。該大賽的冠軍意味著制造商的技術力證明了最高水平。 在車手領域獲得冠軍的米克爾•阿斯科納表示：“去年對我來說是和現代汽車隊合作的第壹個賽季，能夠奪冠感到非常高興。”2018年以現代汽車獲得WTCR冠軍後，現在作為團隊經理工作的加布裏埃萊•塔爾奎尼強調表示：“從伊蘭特N來看，可以確認是功率高、速度快的汽車，這是因為車本身就是好的量產車。” 現代賽車運動法人計劃不滿足於在內燃機上取得的成果，並繼續挑戰電動汽車領域。在ETCR世界大賽2022年賽季制造商領域，已經以Veloster N ETCR為先導，繼大眾子公司賽特拉的高性能車輛Copra之後位居第二。現代汽車計劃今年推出純電動汽車高性能車型IONIQ 5N。 瓦滕貝格常務補充說：“雖然電動汽車（作為駕駛員）更難接近，但我認為這種挑戰也非常有趣”，“也將繼續參加ETCR大賽。” 公司還透露了培養韓國車手的計劃。現代汽車駕駛體驗、賽車運動組長張智河（音）表示：“我們正在選拔韓國青少年車手，準備從今年開始進軍歐洲舞臺”，“從5月開始可以看到在歐洲活動的韓國賽車手。”接著他強調說：“就像花樣滑冰運動中追隨金研兒選手出現‘金研兒兒童’壹樣，我們正在努力創造這樣的環境。”

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