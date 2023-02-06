緩解孤獨感的小區書店. February. 06, 2023 07:53. . “任何人在書店裏都決不會感到孤單。”―出自佩內洛普•菲茲傑拉德的《書店》（1978年）中 小區裏經常光顧的舊書店門口寫著上述文章。以為是書店老板寫的，問了壹下說不是的。說是在電影裏看到的，並給我講述了那個內容。 “和丈夫訣別的中年女人想在安靜的海邊村莊獨自開書店。這裏是她第壹次見到丈夫的回憶場所。但是，本來想做書店的建築物，偏偏是地區向神勢力眼饞的地方。所以作為外地人，當地人對她的事情百般阻撓。她不會屈服的。幸虧村裏還有人幫她……” 聽著電影的故事，該故事和社長的情況很相似。退休後壹無所有的孤獨時期。妳開舊書房時也會遇到困難。幸運的是，她身邊沒有特別壞的鄉紳勢力，而是有壹些幫手。之前奠基的小區書店給了她力量。這是仁川古老的舊書店小區船橋的三星西林得以不消失的故事。 社長提及的電影原作是英國作家菲茲傑拉德的小說《書店》（1978年）。據說，該書講述了小說家的自傳性故事。作家的履歷很特別，她61歲才出版了第壹部小說。據說，她是為了安慰生病的丈夫才開始把文章當成職業。雖然是遲來的出道，但是成為了代表英國的作家。 老板給書店的每壹位顧客都沖速溶咖啡。即使說是客人，壹整天都很少，而且買書的人更少。反而無處可去的村子裏的老人們為了尋找溫暖的溫度而來到書店。沒事幹的人也暫時翻著書頁喘口氣。即使不買書，書店也成為所有人的避難所。就像用書建成的公園壹樣。壹手拿著咖啡悠閑地看書，然後望著出入門。忽然，文字脫口而出。“任何人都不應該感到孤獨。”

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