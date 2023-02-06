福祉部提出“討論把免費乘車年齡上調到65歲”……老人會表示“反對”. February. 06, 2023 07:54. by 金素英記者、世宗=崔慧玲記者 ksy@donga.com,herstory@donga.com. 關於上調老人免費乘坐地鐵年齡的討論，保健福利部決定就《老人福利法》中的“65歲以上”敬老優待條款接受法制處的權威解釋和專家的建議。 現行《老人福利法》規定：“國家或地方自治團體可以讓‘65歲以上的人’免費或打折使用運輸設施。”大邱市等對此的立場是，法律上規定的年齡不是“從65歲起”，而是“65歲以上”，因此即使不修改法律，將免費乘車年齡上調到70歲以上也沒有問題。大邱市解釋說，如果是“65歲以上”，66歲和70歲都可以。 福祉部相關人士5日就此表示：“（對於《老人福利法》中關於年齡的解釋和調整的必要性）正在內部進行商議。在討論法律解釋的同時，還將進行專家咨詢。”福利部是規定老人免費乘坐地鐵年齡的《老人福利法》的主管部門。執政黨和政府3日表示，作為消除老人免費乘車帶來的赤字的方案之壹，將討論上調老人標準的問題。 如果得出大邱市的“65歲以上”解釋是正確的結論，將開啟調整適用地鐵免費乘車年齡的道路。現行《老人福利法》規定，對於65歲以上的老人，國家或地方自治團體可以決定運輸設施的免費或折扣。其中也包括故宮、博物館、公園等的敬老優待。 首爾市5日也強調：“地鐵無票運輸是國家事務性質，是國家的責任。”這是因為，對於首爾市要求國家補償老人地鐵免費運輸帶來的損失，企劃財政部當天表明立場稱難以接受。企劃財政部的邏輯是，國家和地方自治團體分別分擔鐵路和城市鐵路運營的作用，而且也沒有法律上的根據由國家來負擔費用。 自1984年開始實行免費乘車制度以來，39年來，年齡標準從未有過改變。但是與實施該制度當時不同，老年人口比重大幅增加。與1984年占總人口5.9%相比，65歲以上的比率去年已增至17.5%。預計到2050年將超過40%。因此有人指出，地方自治團體承擔免費乘車運營帶來的赤字負擔過大。 首爾女子大學社會福利學教授鄭在勛（音）表示：“為了減輕未來壹代的負擔，現在應該盡快就提高老人年齡進行討論。”隨著低生育、高齡化，社會對老人年齡調整的討論已經成熟，但也有不少人反駁說，現在還為時尚早。大韓老人會會長金浩壹（音）表示：“韓國的老人貧困率是世界最高水平。在不考慮老人健康和福利的情況下，為避免地鐵赤字而提高年齡的做法是不可取的。”

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