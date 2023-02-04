起錨的雙贏工資委員會，應該建立按勞取酬的體系. February. 04, 2023 07:56. . 以把根據工齡得到報酬的現有工資體系轉換為以職務和成果為中心的體系、改善勞動市場雙重結構為目標的雙贏工資委員會前天成立。這是旨在對現政府勞動改革課題之壹的工資改革提出對策的社會對話機構。雙贏工資委員會計劃在4月份發表工資制度改善企業支援政策，9月份出臺為擴大雙贏工資的發展藍圖。 很久以前就有人指出，應該修改不能正確反映生產效率、靈活性也低下的韓國式年功序列制、定崗年薪制工資系統。工齡30年的韓國大企業職員的工資是工作1年的職員的2.87倍。與2.27倍的日本、1.65倍的歐盟等相比，基於資歷的工資差異很大。在西方企業，根據職務和業績的報酬已經普遍化，相當於定崗年薪制鼻祖的日本也在迅速轉變為根據職務、作用的報酬體系。 落後於時代的定崗年薪制帶來了很多副作用。由於企業想減少生產效率下降的高年薪中老年勞動者，因此40歲後半到50歲出頭的提前退休成為常態。因工會而難以裁員的大企業、公共企業則減少了青年新職員招聘，組織正在老化。盡管如此，300人以上的企業中仍有62%是定崗年薪制。 分為正式員工、非正式員工、外包、轉包、大中小企業等勞動市場的雙重結構也是韓國經濟的痼疾。受到強硬工會保護的正式員工、外包員工工資急劇上漲的時候，非正式員工、轉包工人正在為低工資而掙紮。去年6月至8月，正式員工的月平均工資為348萬韓元，非正式員工的月平均工資為188萬韓元，差距拉大到了160萬韓元。這是有統計以來的最大值。即使是同樣的正式員工，中小企業職員的工資也只有大企業的60%。 雙贏工資委員會表示，將研究把工資體系改為以職務和業績薪酬制的企業給予稅制獎勵、對堅持定崗年薪制的企業給予不利影響的方案。要反映“按勞取酬”的MZ壹代的呼聲，提出具有實效性的非正式職工、轉包勞動者的待遇改善對策。政府在提高國營企業職務、績效工資制引進速度的同時，還要制定將公務員的業績和薪酬聯系起來公平的工資系統。

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