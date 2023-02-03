美聯儲再次把利率上調0.25個百分點……時隔11個月改為“嬰兒小步”. February. 03, 2023 07:52. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國中央銀行美聯儲當地時間1日采取了把基準利率上調0.25個百分點的“嬰兒小步”。時隔11個月，從高強度緊縮恢復到了正常速度。美聯儲主席鮑威爾首次提及“通貨緊縮（誒isinflation）”，暗示此輪加息即將結束。 美聯儲當天在聯邦公開市場委員會例行會議上，壹如此前的預測，把基準利率從4.25%-4.50%上調到4.50%-4.75%，上調了0.25個百分點。與韓國（3.5%）的利率差距擴大到1.25個百分點。 鮑威爾在公開市場委員會會議結束後舉行的記者會上表示：“美聯儲為了2%的物價上漲率目標，認為繼續上調利率是合適的。”他還說，出售美聯儲持有的債券，吸收市場流動性的量化緊縮（QT）也將“以相當大的規模”繼續進行。不過，鮑威爾預告“還要上調利率兩三次（acouple of more）”，同時表示“可以說首次進入了通貨緊縮初期”。他在記者會上使用“通貨緊縮”壹詞多達15次。 市場上期待從去年開始持續的美聯儲利率上調周期進入了收尾階段。在紐約股市，以對利率敏感的技術股為中心的納斯達克指數暴漲2.0%，美元指數下降到去年4月的水平等，市場的樂觀論擴散。由於美元貶值，韓元對美元的匯率也在盤中跌至1210：1，自去年4月7日以後10個月來首次跌至1220：1以下。 市場的關註焦點集中在何時結束利率上調。雖然鮑威爾表示將“再上調兩三次”利率，但市場認為，3月份采取“嬰兒小步”後，將結束利率上調。

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