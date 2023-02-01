三星電子遭受“半導體沖擊”，營業利潤減少97%，勉強避免赤字. February. 01, 2023 07:47. by 洪錫鎬記者 will@donga.com. 由於受到半導體寒流的直接打擊，三星電子去年第四季度（10月-12月）半導體事業（DS部門）的營業利潤比前壹年減少約97%，創下了“業績沖擊”。雖然三星電子沒有公開DS部門內各事業的營業利潤，但考慮到代工（半導體委托生產）事業創下了歷史季度最高銷售額，甚至有分析認為，在存儲器半導體領域接近出現赤字。 三星電子31日公布，去年第四季度的總銷售額為70.46萬億韓元，營業利潤為4.31萬億韓元。去年整體銷售額為302.23萬億韓元，營業利潤為43.38萬億韓元。銷售歷史上首次超過300萬億韓元，但營業利潤比前壹年減少約16%。這是因為受全球經濟蕭條的影響，主要事業萎靡不振。 DS部門去年第四季度的銷售額為20.07萬億韓元，營業利潤為2700億韓元，勉強避免了虧損。這是自2009年第壹季度（1月-3月）以來的最低營業利潤。與2021年第四季度的營業利潤（8.84萬億韓元）相比，減少了96.9%。這是受全球信息技術需求減少、DRAM、NAND閃存等存儲器半導體價格暴跌、庫存積壓的影響。三星電子在發表業績後舉行的電話會議上解釋說：“受消費心理惡化、銷售價格進壹步下降、庫存評價損失的影響，業績大幅減少。”三星電子半導體的業績比市場預想的要低。半導體業界相關人士表示：“這是因為年末半導體市場的情況比市場預想的更快惡化。” 在業績惡化的情況下，三星電子仍然堅持不會減少晶片（半導體基板）的投入量或停止生產線等“人為減產”的立場。全球半導體業界期待，如果三星電子加入減產行列，將創造阻止存儲器半導體價格下降的契機。三星不參與減產，在半導體嚴寒期有可能拉大與後起之秀的差距。 SK海力士、KIOXIA、美光等主要競爭公司推遲設備投資或減少生產量，但三星電子回答說：“設備投資規模也不會減少。”三星電子DS部門副社長金在俊（音）表示：“為了應對中長期需求，將繼續進行基礎設施投資。”不過，三星電子暗示了優化生產線或轉換微細工程帶來“自然減產”的可能性。 由於半導體需求很難在短期內恢復，預計到今年上半年為止，半導體部門的業績將持續惡化。今年第壹季度（1月-3月）DRAM價格比前壹季度下降了13%-18%，繼續呈下降趨勢。預計第二季度（4月-6月）也將下降3%-8%。創下去年第四季度和年度最高銷售紀錄的代工需求預計將減少，這也是不安因素之壹。半導體業界表示：“服務器、移動、個人電腦等半導體主要客戶中誰都不想購買半導體。” 下半年（7月-12月）還有情況改善的余地。隨著人工智能相關市場的擴大，存儲器需求增加的可能性也越來越大。新壹代DRAM規格的DDR5轉換也是積極的信號。韓國半導體顯示器技術學會高級研究委員姜成哲（音）表示：“到今年上半年為止，DRAM和NAND的價格將處於低迷狀態。如果下半年英特爾、AMD等推出的DDR5支援中央處理器（CPU）正式生產，DRAM的需求將得到改善。” 智能手機、電視、生活家電等裝置體驗（DX）部門的業績也萎靡不振。VD（影像家電事業部）、家電等去年第四季度出現了600億韓元的赤字。三星電子家電部門出現赤字，是2015年第壹季度（CE事業部門）出現1400億韓元赤字後，時隔7年多來的第壹次。三星電子解釋說：“電視以發達國家市場為中心，需求同比減少，家電市場惡化，競爭加劇，費用增加，收益性下降。” 受中低價智能手機銷售放緩的影響，移動體驗（MX）事業部門去年第四季度的銷售額和營業利潤也比前壹季度和去年同期有所減少。三星電子相關人士表示：“旗艦產品雖然比市場預想的要好，但中低價產品的銷量比預想的減少了很多。”

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