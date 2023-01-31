存儲器半導體行業進入史上最惡劣的蕭條期……濃重的陰影. January. 31, 2023 07:46. by 金玹秀, 具特敎 kimhs@donga.com,kootg@donga.com. 彭博社29日（當地時間）報道說，在半導體寒流中，韓國尤其強大的存儲器半導體（存儲芯片）產業進入了史無前例的最惡劣的蕭條期。有預測稱，包括三星電子、SK海力士在內的存儲器半導體行業今年的營業損失將達到50億美元（約6.14萬億韓元）。 在新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）全球性大流行期間，信息技術（IT）機器的使用劇增，進入繁榮周期後，存儲器半導體企業增加了供應。但是此後，隨著需求的驟減，備受庫存過剩狀況的折磨。隨著3、4個月的庫存達到歷史最高水平，價格暴跌，企業損失也在增加。 產業界認為，從半導體產業特性來說，繁榮和不景氣周期交替出現，但此次半導體蕭條非同尋常。美國半導體設備企業Lam Research的首席執行官（CEO）蒂姆•阿徹最近發表業績後，在與投資者的電話會議上表示：“存儲器半導體企業不僅單純地節約費用，還采取了減少工廠開工、推遲技術投資等特別措施。這是史無前例的事情”，“在晶片工藝設備中，存儲器所占的比重是25年來從未見過的（低）水平。” 很多人擔心，存儲器半導體的暴跌不僅會造成世界第壹的三星電子等個別企業的損失，還會導致整個亞洲經濟的萎縮。因為韓國、日本、中國等亞洲經濟對半導體等技術產業的依賴度很高。彭博社報道說，三星電子通常采取在半導體蕭條期增加投資，在恢復趨勢轉換時搶占市場的戰略，但此次三星也將減少供應。 全球存儲器半導體市場規模達1600億美元（約197萬億韓元）。半導體企業為了克服停滯周期，甚至打出裁員牌，勒緊褲腰帶。美國美光公司去年年末曾警告今年第壹季度（1~3月）的營業損失，並表示將裁員10%。Lam Research也將裁員7%。 但專家分析說，半導體主要消費國中國新冠疫情緩解後開始恢復經濟，如果增長速度加快，下半年（7~12月）存儲器半導體很有可能再次恢復增長勢頭。韓國半導體協會專務安基賢（音）表示：“隨著需求萎縮，半導體企業的減產效果到下半年才會正式顯現，因此有可能成為反彈因素。” 英特爾本月推出的中央處理器（CPU）“藍寶石Rapids”也將對國內半導體業界的業績改善產生積極影響。英特爾約占服務器用CPU市場的90%，如果以大型技術企業等為中心進行服務器更換，半導體的需求也會增加。

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