韓國擴大對弱勢群體的取暖費支援……能源抵用券數額翻倍. January. 27, 2023 07:36. by 金炯民記者、全周永記者 aimhigh@donga.com,kalssam35@donga.com. 新年伊始，收到取暖費炸彈通知書的平民們的不滿越來越大，韓國政府和地方自治團體出臺了把弱勢群體的取暖費支援幅度翻番等緊急支援對策。 總統經濟首席秘書崔相穆26日在龍山總統室舉行的新聞發布會上表示：“將對160萬戶弱勢群體家庭支援取暖費。為了擴大弱勢群體的取暖費支援，決定擴大能源券支援和天然氣公社的天然氣費用折扣。”其中，對生計、醫療、教育、基礎生活供需、老人、弱勢群體等117.6萬戶限時支援的能源券金額從15.2萬韓元提高到了30.4萬韓元。韓國天然氣公社也把160萬戶社會關懷對象的收費優惠幅度從原來的9000至3.6萬韓元增加到1.8萬至7.2萬韓元。 首爾市當天也宣布了總規模達346億韓元的取暖費支援政策。對於領取基本生活補助的約30萬戶家庭，每戶將獲得10萬韓元的支援，支援的取暖費總額達300億韓元。即使不另行申請，也會自動提供援助。 由於政府計劃從第二季度（4月-6月）起分階段上調天然氣費用，預計今後費用負擔將進壹步加重。崔相穆表示：“在過去的幾年裏，本應該努力使價格（天然氣費用）接近現實，但做得有些不到位。”

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