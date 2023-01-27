“不會忘記舍生取義的李秀賢的人生”. January. 27, 2023 07:35. by 東京=李相勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 時隔3年站在日本東京新大久保站臺上的媽媽再次熱淚盈眶。22年前的今天，壹想到在零下寒冷的天氣裏跳入軌道救醉漢時死亡的兒子，眼淚至今還止不住。 “好久沒來了，看起來很有活力，很好。聽到（韓國城）有壹段時間冷清的消息後，非常心痛。” 在2001年1月26日韓國留學生李秀賢（當時26歲）犧牲的東京新大久保，紀念李秀賢的22周年追悼儀式於26日舉行。當時為了救壹個連臉都不認識的醉漢而奮不顧身的他的犧牲給韓日兩國帶來了巨大的震動。 受新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）的影響，沒能來到日本的母親申允燦為了參加當天的追悼儀式時隔3年再次來到了東京。申某說：“秀賢生前留下的文章中曾說過想為韓日友好做出貢獻”，“我認為現在我的孩子不是我個人的兒子，而是韓日兩國友好的象征。”韓國駐日大使尹德敏、LSH亞洲獎學會會長鹿取克章等出席了追悼儀式，並向設置在新大久保站的追悼銅板獻花後，在故人舍生取義的平臺上默哀。 以李某父母捐贈的1億韓元為基礎建立的獎學會向來日本留學的1000多名亞洲留學生頒發了獎學金。紀念他的電影、書籍亮相，在本月NHK特輯節目《危機中的勇氣》中，李某的正義行為被關註。 “看到年輕的學生們，我想22年前秀賢也那樣跑來跑去了吧。”申氏看著年輕人熙熙攘攘的新大久保淡淡地說。 “我正在銘記兒子說過韓國和日本不能疏遠的話。很多人想著我的兒子，所以希望鼓起勇氣，為兩國關系好轉做出貢獻。”

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