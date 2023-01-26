中國黑客團夥對12家韓國學術機構實施網絡攻擊. January. 26, 2023 07:37. by 南惠貞記者 namduck2@donga.com. 據確認，曾預告以韓國政府機關和韓國媒體等2000多處為對象進行大規模網絡攻擊的被推測是中國籍的黑客團夥入侵了12處韓國學術機構。 韓國互聯網振興院25日表示：“包括22日網站被黑客攻擊的大韓建設政策研究院等，共有12個學術機構的網站被黑客攻擊。” 據推測，黑客組織是中國籍的“曉騎營（音）網絡安全團隊”。黑客組織的標誌和寫有“宣布入侵韓國網絡”字樣的頁面，以塗黑（Deface）網站的方式進行了黑客攻擊。被黑客攻擊的網站目前無法登錄。包括大韓建設政策研究院在內，確認黑客入侵的有韓語學會、韓國考古學會、韓國家長學會、韓國教員大學幼兒教育研究所、韓國保健基礎醫學會、韓國社會科學課程學會、韓國東西精神科學會、大韓唇腭裂學會、韓國視覺障礙教育康復學會、濟州大學教育科學研究所、韓國教育原理學會等12處。 另外，該組織本月初在自己的網站上公開了161名在韓國企業和機關工作的個人信息。

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