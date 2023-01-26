特朗普自誇“在高爾夫大賽上奪冠”，實際卻沒有出戰首輪比賽，引發爭議. January. 26, 2023 07:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 以“高爾夫狂”著稱的美國前總統唐納德•特朗普（77歲•照片）表示，他在自家私人高爾夫球場舉行的老年組高爾夫大賽上獲得了冠軍。但美國佛羅裏達州地區報紙《棕櫚灘郵報》25日報道說：“在共舉行兩輪的那場比賽中，特朗普前總統甚至沒有參加第壹輪比賽。” 特朗普前總統通過自己創建的社交媒體服務“Truth Social”自豪地說：“最近在美國佛羅裏達州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫俱樂部舉行的老年俱樂部錦標賽上獲得了冠軍。”他說：“能夠在美國最優秀的高爾夫球場奪冠，我感到非常榮幸。要想在大賽上奪冠，需要力量和精力。我有著不輸給別人的力量和精力。要想治理國家，需要力量和精力。”有分析稱，特朗普的這壹發言可能是針對高齡時經常提及健康問題的拜登總統。 但在周六和周日兩天內以變形定分式比賽（Stableford）方式（小鳥球2分、標準桿0分、柏忌-1分等）舉行的比賽中，特朗普總統在第1輪幹脆沒有出現在賽道上。當天，他參加了共和黨支持者哈達維的葬禮。取而代之的是，他以周四在同壹賽道上取得的好成績作為首輪成績進行了提交。據事後報道，參賽者們在周日的賽道上看到特朗普前總統領先第二名5分後，大吃壹驚。 美國著名高爾夫記者裏克•萊利在2019年出版的《Commander In Cheat》壹書中曾介紹過特朗普前總統在高爾夫球場犯下的各種犯規行為。萊利寫道：“有壹天他說他在新澤西奪冠，但實際上當時他人在費城。”

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