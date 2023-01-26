真正的朋友. January. 26, 2023 07:36. . 穿著藍色郵差衣服的男子凝視著正面。絡腮胡和中分蓬松的山羊胡子令人印象深刻。綠色的背景上畫著花。畫中的男人叫約瑟夫•盧林。在阿爾勒時期，他是給文森特•梵高送信的郵遞員。梵高足足畫了6幅他的肖像畫。究竟他是什麽樣的人，成為了梵高的畫中的主人公呢？ 梵高懷著畫家共同體的夢想抵達法國南部城市阿爾勒是1888年2月，盧林是在阿爾勒車站工作的郵遞員。梵高為了給在荷蘭的弟弟特奧送畫或信件，經常去郵局，後來和他親近起來。盧林是熱情的社會主義者，也是壹位為家人獻身的47歲平凡的家長。他願意為那些沒有錢找模特的窮畫家當模特。 1888年8月至次年4月，梵高畫了盧林的6幅肖像畫。其中三幅背景是花，這幅畫是最後壹個版本。與快速用毛筆描繪的人物形象不同，罌粟花、玉米花、雛菊等被細致地描繪了出來。 度過了37年短暫人生的梵高在阿爾勒時期是最幸福的，留下了很多傑作。但是與保羅•高更爭吵後，他切斷了自己的耳朵，最終住進了精神病院。與朋友高更急忙離開自己不同，盧林安慰並照顧了住院的梵高。 梵高相信，在畫肖像畫時，重要的不是像照片壹樣真實的描寫，而是通過想象、記憶和強烈的色彩來表現人物的性格。這幅畫也是盧林為了更好的賺錢前往馬賽後，梵高依靠記憶畫的。 最困難的時候在身邊安慰的人才是真正的朋友。背景上畫著的紅色罌粟花語是撫慰和安慰。對於梵高來說，這個阿爾勒的郵差不是畫了6次，而是畫60次，想記住的世上值得感謝的朋友。

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