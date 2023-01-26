歌手“姜根”：“雖然受到了日本‘城市流行’的影響，也融入了亞裔美國人的苦惱”. January. 26, 2023 07:36. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “浸染壹次姜味就很難抹去。” 被稱為“城市流行（City Pop）”新興強者的美國創作歌手“姜根（Ginger Root）”（照片)。歌迷們這樣形容沈迷於“姜根”的歌曲的自己。 “姜根”是美籍華人，原名卡梅隆·盧（音，28歲，2016年以“姜根”的名字制作音樂，至今為止發行了7張專輯、3張EP（迷妳專輯）和19張單曲。“姜根”在韓國的人氣始於2年前。雖然沒有在韓國進行特別宣傳，但粉絲們用他的歌曲制作的YouTube播放列表和翻譯歌詞的視頻廣為人知，甚至舉行了單獨演出，人氣非常高。 20日，記者在首爾麻浦區Watcha大廳見到了即將進行韓國首場演出的“姜根”。他說：“令人難以置信的是，我們受到人們超越國境的喜愛。”由站席組成的Watcha大廳當天坐滿了600多名觀眾。 “姜根”的音樂之所以引起關註，與韓國復古熱潮有關。以《Loretta》（2021年）、《Weather》（2021年）等夢幻又感性的旋律為特征的音樂作品與具有浪漫音律的1970、1980年代的日本City Pop非常相似。他說：“高中時第壹次接觸了70、80年代的日本音樂，成為了粉絲，既新鮮又有點共鳴，這壹點很有魅力。” 共識與他的根相連。作為移民第三代，他說：“在美國，韓國、中國、日本出生的人都被稱為亞裔美國人。這也是對同壹時代其他亞洲國家的歌曲感興趣的原因，雖然從表面上看我的音樂受到了日本的影響，其中卻融入了作為亞裔美國人的苦惱。” 他的個性不僅僅體現在音樂上。去年發表的《Loneliness》MV中，假想的日本歌手木美子逃跑後，姜根代為開展活動，這壹獨特的故事吸引了人們的視線。他同時還是壹名電影學者，以制作突出影像美的1970、1980年代感性的MV而聞名。 在當天的演出中，他在唱歌、演奏、跳舞的過程中，時而搞笑，時而凝視鏡頭說話，仿佛在看壹場機智的戲劇。他說：“希望音樂、MV、演出等我的所有活動都能帶來明朗、輕快的能量。”“姜根”計劃以韓國演出為開端，3月在香港和泰國舉行演出。

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