“《金洙暎學問》之所以問世並受到認可，是因為丈夫沒有模仿別人”. January. 20, 2023 07:57. by 龍仁=崔勛振記者 choigiza@donga.com. “我喜歡和雞、兔子玩得很和睦，我的意識深處並不是完全沒有迷信因素。因為我屬雞，我的妻子則是屬兔的。” 這是詩人金洙暎（1921~1968年•照片）20世紀60年代寫的隨筆《兔子》的壹部分。19日，記者在京畿道龍仁市的家中見到了在文章中登場的“屬兔妻子”金賢京女士（96歲）。 “（與金詩人）是在村裏大叔的介紹下認識並成為朋友的。穿著很古怪。眼睛直瞪著。在我困難的時候，他說‘壹起做文學吧，妳很有才’，然後我們就開始交往了。” 雖然是81年前的事情，但是金女士的記憶就像昨天的事情壹樣歷歷在目。對於1942年與金詩人交往的當時，金女士說：“金詩人來到我家墻壁上，用口哨吹貝多芬交響曲《命運》，我就說‘妳來了’，然後我們就出去約會了。” 據說，金詩人從來不會輕易對自己的詩感到滿意。 “每次見面的時候都會互相交換著讀寫好的詩，有壹天金詩人突然說‘不能寫同樣的詩’，並撕掉了拿來的紙。當時讀了詩人1945年在文藝雜誌《藝術部落》上發表的詩《廟庭之歌》，甚至讓趙誌勛詩人大吃壹驚。” 金詩人的1949年作品《兔子》就是這樣開始的。“兔子用嘴吐出幼崽鋯兔子從出生時開始鋯接受跳步訓練就是這樣的命運。”金女士說：“妹妹來到我們新婚房，告訴了我‘娘家有兔子生孩子’的消息，知道我是屬兔子的金詩人壹下子寫下了這首詩”，“（丈夫）像兔子（疼愛幼崽）壹樣疼愛我。” 金詩人的生活充滿了波瀾。家境貧寒，病痛纏身，之後與金女士交往。1950年兩人結婚後爆發了6•25戰爭。金詩人被征召為朝鮮義勇軍後逃了出來。光復後，他創作了《瀑布》、《藍天》等具有強烈現實意識的詩，獲得了很高的評價，但1968年他留下“像兔子壹樣疼愛”的妻子和兩個兒子後，在突如其來的交通事故中去世了。 在去世半個世紀後的今天，金詩人的作品仍然被大量研究，金女士表示：“這是因為（丈夫）沒有模仿別人。” “丈夫是個書呆子，很正直，很真實。他壹直追求本質，不斷努力重新寫，提高層次。沒有停留，而是以總是領先的自由精神握筆創作。 金女士眼睛炯炯有神地繼續說下去。 “最近壹個人在家，每天都在看丈夫的書。《金洙暎學問》的閱讀量非常高，得到了認可，如果他還活著，該有多歡喜啊。”

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